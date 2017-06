La glissade se poursuit pour les Cardinals, qui subissent un balayage

CINCINNATI ? Joey Votto a frappé quatre coups sûrs dont deux circuits, aidant les Reds de Cincinnati à l'emporter 5-2 pour compléter un balayage de leur série de quatre matchs contre les Cardinals de St. Louis.

Votto, un Canadien, est à égalité au troisième rang de la Ligue nationale avec 16 coups de circuit.



Adam Duvall a cogné un double et deux simples pour les Reds, qui vont jouer en Californie de vendredi à mercredi.



Il faut remonter à 2003 pour retracer la dernière fois que les Reds ont balayé une série de quatre matchs contre les Cardinals.



Dans le revers, Matt Carpenter a claqué un circuit pour les Cardinals, qui ont perdu leurs sept derniers matches. St. Louis n'a pas connu une aussi mauvaise séquence depuis 2013.



Scott Feldman (5-4) n'a permis que quatre simples en sept manches. Austin Brice a accordé deux points en huitième manche, mais Raisel Iglesias s'est chargé de préserver le gain.



Mike Leake (5-5), un ancien des Reds, n'a toujours pas battu son ancienne équipe, affichant un dossier de 0-4 en sept départs, avec une moyenne de 4,79. St. Louis a été vaincu lors des sept matches en question.



Giants 9 Brewers 5



Un simple productif de Hunter Pence a amorcé une poussée de quatre points en dixième manche, et les Giants de San Francisco ont signé une victoire de 9-5 contre les Brewers de Milwaukee.



Denard Span a enchaîné avec un double bon pour un point, suivi d'un simple d'Eduardo Nunez et d'un ballon sacrifice de Joe Panik combiné à une erreur du voltigeur de gauche Eric Thames.



Les Giants l'ont emporté malgré le fait que le stoppeur Mark Melancon eut gaspillé une avance de deux points en fin de neuvième manche.



Eric Sogard a amorcé la deuxième moitié de la neuvième avec un circuit et Travis Shaw a ajouté un simple bon pour un point, trois frappeurs plus tard, avant que Melancon ne retire les trois frappeurs suivants.



Melancon (1-1) a été crédité de la victoire même s'il a été victime de trois points et de deux coups sûrs.



La défaite est allée au dossier de Jacob Barnes (1-1), qui a concédé cinq coups sûrs et quatre points sans inscrire un seul retrait.



Padres 3 Diamondbacks 15



Chris Iannetta a produit sept points à l'aide d'un circuit et deux doubles et il a propulsé les Diamondbacks de l'Arizona vers une victoire de 15-3 face aux Padres de San Diego.



Les Diamondbacks ont ainsi complété le balayage de la série de trois rencontres entre les deux formations.



Iannetta a offert une avance de 4-3 aux siens en claquant un circuit de deux points aux dépens de Clayton Richard (4-7) en cinquième manche. Il a ajouté un double de trois points contre Kevin Quackenbush en sixième et un double de deux points contre Brandon Maurer en huitième.



Les Diamondbacks ont inscrit 10 points avec deux retraits et ont signé une neuvième victoire d'affilée au Chase Field. Ils dominent le Baseball majeur avec une fiche à domicile de 24-8.



Le joueur d'avant-champ Erick Aybar s'est présenté au monticule après que Maurer eut accordé quatre points en huitième. Aybar, qui avait fait ses débuts comme lanceur le 18 avril, a accordé un but sur balles à Daniel Descalso avant de retirer Brandon Drury sur un ballon et de forcer Jake Lamb à frapper dans un double jeu.



Patrick Corbin (5-6) a amélioré sa fiche à 5-0 en six départs à domicile. Il a accordé trois points, huit coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches et deux tiers, en plus retirer huit frappeurs sur des prises.