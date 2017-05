(98,5 Sports) - Le Danemark a défait l'Italie 2-0 grâce à des buts en fin de match de Nichlas Hardt et Peter Regin, lundi, au Championnat mondial de hockey à Paris.

L'Italie, qui a perdu ses sept matchs (0-0-0-1-6), termine au dernier rang du Groupe A. Elle sera reléguée.

Alexander Egger, un défenseur italien de 37 ans, a marqué dans son propre but dans le cadre du dernier match de son pays.

Et c'était assez gênant.

Italy's final goal at the 2017 World Championship wasn't a pretty one as Alexander Egger scores embarrassing own goal. [Full Play] pic.twitter.com/zVa1vZyQeX