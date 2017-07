L'Impact sans Piatti contre l'Union de Philadelphie

MONTRÉAL - L'Impact de Montréal sera privé de son meilleur buteur Ignacio Piatti pour amorcer la deuxième moitié de la saison, mercredi, contre l'Union de Philadelphie.

Piatti s'est blessé aux adducteurs lors du match retour de la finale du Championnat canadien contre le Toronto FC, le 27 juin dernier.



L'Argentin, âgé de 32 ans, s'est entraîné en solitaire lundi, mais l'entraîneur-chef Mauro Biello a affirmé qu'il préférait jouer de prudence avec son joueur vedette. Biello a expliqué que malgré les progrès de Piatti, il visait plutôt un retour au jeu samedi, quand le FC Dallas sera de passage à Montréal.



Piatti a récolté huit buts et trois aides en 13 rencontres cette saison en MLS.



Par ailleurs, la disponibilité du milieu de terrain Marco Donadel et du défenseur Hassoun Camara est incertaine pour la rencontre de mercredi.

Biello a mentionné que Donadel était toujours ralenti par un problème à un genou et qu'il préférait attendre à mardi avant de décider s'il pourrait affronter l'Union. Camara s'est blessé à une jambe, dimanche, à l'entraînement et Biello attendait les résultats des examens.



Finalement, le milieu de terrain Andrés Romero devrait à nouveau être exclu de la formation, lui qui continue à avoir des problèmes à la cuisse et au genou.