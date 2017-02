L'Impact confirme l'acquisition d'Adrián Arregui

MONTRÉAL - L'Impact de Montréal a fait l'acquisition du milieu de terrain Adrián Arregui pour la campagne 2017 par le biais d'un prêt de la part du club argentin Temperley.

La nouvelle a été annoncée mercredi, quelques heures après que l'équipe eut mis la main sur une place de joueur étranger du D.C. United en retour d'un montant d'allocation générale de 75 000 $ US.



Âgé de 24 ans, Arregui a passé les trois dernières saisons avec le Club Atlético Temperley. Il a aidé le club à grimper en deuxième division, puis en Primera División.

En première division argentine, Arregui a disputé 50 matchs, dont 45 comme partant, et il a récolté deux buts et deux passes décisives.



Il avait auparavant évolué avec l'Asociación Deportiva Berazategui, son club local, de 2011 à 2014.



Arregui se joindra officiellement au club après son examen médical et la réception de son certificat de transfert international.



«Adrian est un milieu de terrain central dynamique qui couvre beaucoup de terrain. Il a une grande capacité de travail et une forte mentalité qui s'intégreront bien à la culture que nous construisons, a déclaré le directeur technique de l'Impact, Adam Braz. Il a la volonté de venir à Montréal et il a hâte de se joindre à l'équipe. Nous pensons qu'il cadrera bien dans l'effectif et qu'il pourra contribuer cette saison.»