L'Impact arrache un match nul à New York

(98,5 Sports) - L'Impact de Montréal amorce cet après-midi une série de trois matchs sur les pelouses adverses en rendant visite au New York City FC, au Yankee Stadium.

Le terrain de soccer aménagé au Yankee Stadium a 1300 pieds carrés de moins que le standard de la ligue, ce qui mène à du jeu rapide et à une surface qui offre moins d'espace aux joueurs pour s'exprimer.

Le film de la rencontre

L'Anglais Jack Harrison se retrouve pourtant en plein coeur de la zone de réparation dès la troisième minute et son tir passe au-dessus de la barre transversale du filet d'Evan Bush. Une chance assez incroyable ratée d'entrée de jeu pour New York.

Autre menace de l'équipe locale à la 11e minute quand le tir de David Villa est bloqué par la défensive de l'Impact.

Dominic Oduro perce - pratiquement - la défensive de New York et il est fauché dans la zone de réparation. On donne un corner, mais l'Impact avait le droit de demander un penalty.

Encore une fois, le New York City FC rate toute une occasion quand Alex Ring tire au-dessus du but d'une distance de huit mètres.

Plus la demie se poursuit et plus le jeu se déroule essentiellement dans le territoire de l'Impact.

Et le New York City FC touche la cible avant la pause. À la 44e minute, Harrison amorce une séquence qui va mener au tir de Ring. Superbe arrêt de Bush, mais Rodney Wallace contrôle le retour et tire à son tour. Bush est battu: 1-0 New York.

Le 2e but de la saison de Wallace au deuxième tir cadré de New York.

L'Impact repart à l'attaque et Ignacio Piatti envoie un ballon sur le poteau. Oduro s'empare du retour et son tir est bloqué par le gardien new-yorkais. On s'en va à la pause.

Les dix premières minutes de la deuxième demie mènent à un statu quo, tant au niveau de la marque que de la domination du jeu. Tout est toujours en faveur de New York.

Carton jaune à Hernán Bernardello à la 57e minute.

À la 64e minute, une perte de ballon de Piatti mène à une relance du New York FC à quatre joueurs. Laissé seul, Laurent Ciman ne peut empêcher Maximiliano Moralez de tirer au but, mais son tir du droit passe du côté extérieur du poteau.

Patrice Bernier, qui est l'un des meilleurs joueurs de l'Impact cet après-midi, loge un ballon au-dessus des défenseurs de New York. Oduro récupère de la poitrine à la limite du hors-jeu et il touche la cible dans la foulée. C'est l'égalité 1-1.

Calum Mallace cède sa place à Adrian Arregui à la 72e minute.

Carton jaune pour Maxime Chanot de New York à la 86e minute et sortie de Matteo Mancosu à la 89e en faveur de Daniel Lovitz.

Durant les arrêts de jeu, le New York City FC a droit à un coup franc et rate le but qui aurait donné la victoire.

Match nul de 1-1.