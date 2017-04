L'absence de la LNH aux JO nuira au développement du hockey, selon Dany Dubé

On en parle en ondes : Le commentaire de Dany Dubé: les problèmes du CH réglés? L'expérience olympique de Dany (8:22) Publié le mardi 04 avril 2017 dans Les amateurs de sports Avec Dany Dubé et Mario Langlois

(98,5 sports) - L'analyste aux matchs des Canadiens au réseau Cogeco, Dany Dubé, était derrière le banc de l'équipe canadienne la dernière fois que les hockeyeurs de la LNH étaient absents aux Jeux olympiques.

Dubé était l’entraîneur adjoint de l’équipe canadienne qui avait remporté la médaille d’argent après avoir perdu contre la Suède en finale des Jeux olympiques de Lillehammer en Norvège.

«On a travaillé avec des gars comme Paul Kariya, c’était merveilleux, mais ce n’est plus la réalité, le programme n’existe plus», a rappelé Dubé au micro des Amateurs de sports animés par Mario Langlois.

L’analyste ne croit pas que l’on pourra comparer l’éventuelle équipe canadienne, si jamais les joueurs de la LNH ne vont pas à Pyongchang en Corée du Sud en février.

«Ce dont deux univers complètement différents, a déclaré Dubé. Dans le temps, on avait un programme à temps plein, on pouvait faire du développement, on entraînait les joueurs pendant plusieurs mois.»

Dubé prétend que l’absence des joueurs de la LNH au sein des différentes équipes nationales fera mal au hockey en général.

«Si jamais les professionnels n’y vont pas, ça va avoir un impact non seulement sur le Canada, mais aussi sur les «petits» pays qui sont maintenant intégrés comme la Norvège, la France et la Suisse qui ont besoin que leurs quelques représentants qui jouent dans la LNH rejoignent leur pays pour les Jeux olympiques, a-t-il avancé. Ce sera effrayant pour la qualité de leur formation, car leurs programmes ont besoin de l’argent de la LNH.»