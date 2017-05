Kyle Fisher... comme Gordie Howe

(98,5 Sports) - Kyle Fisher et Gordie Howe cités dans une même phrase? L'entraîneur de l'Impact Mauro Biello le pense.

Fisher a inscrit le premier but de sa carrière, samedi, quand l'Impact a battu les Timbers 4-1.

Sa réussite était d'autant plus importance qu'elle permettait à l'Impact de prendre un coussin de deux buts. Le joueur montréalais avait pourtant été sérieusement sonné dix minutes plus tôt, au point de reprendre l'action avec un épais bandage sur la tête.

C'est d'ailleurs de la tête qu'il a inscrit son but à la 43e minute.

Biello a salué la performance de Fisher qui a eu droit à six points de suture pour refermer sa coupure au-dessus de l'oeil droit après la rencontre. L'entraîneur l'a comparé au légendaire Gordie Howe.



« Il a été exceptionnel et intense, a affirmé Biello, en parlant de Fisher. Malgré la coupure, il est rapidement revenu et a compté un but. Il a livré une belle bataille contre Fanendo Adi tout au long du match. Bravo! Il a saisi sa chance et il joue bien depuis quelque temps. »



Informé des propos de Biello, Fisher a accepté le compliment, tout en apportant une nuance.



« Gordie Howe? Pour le tour du chapeau à la Gordie Howe? C'est un but, une aide et une bataille, non? Je pense qu'il me manque un élément ou deux », a noté le défenseur de 22 ans.



Fisher a reconnu que les batailles physiques livrées à Adi correspondaient au genre de matchs qu'il préfère.



« J'aime quand il faut travailler fort, quand vous êtes mis au défi, a-t-il raconté. Je ne suis pas le plus gros, mais j'aime quand je parviens à frustrer physiquement un rival. »

Message fort

Biello n'était pas heureux après avoir vu les Timbers réduire l'écart à un but avant la pause.



« Je n'étais pas content à la mi-temps. Je pense que je devais envoyer un message très fort pour faire comprendre que c'est facile d'échapper un match. Les gars ont bien réagi et ils sont restés concentrés en deuxième demie. Nous avons compté le troisième but très tôt au retour de la pause. À ce point-là, le match était sous notre contrôle. »



Ambroise Oyongo a aussi touché la cible pour l'Impact (3-4-4), qui a évité d'encaisser un troisième revers à domicile de suite pour une première fois depuis 2014.

« C'est bien de savoir que lorsque nous jouons un match complet, nous sommes capables de déstabiliser notre adversaire, a mentionné le capitaine de l'Impact, Patrice Bernier. Oui, il y a eu le carton rouge, mais nous avons continué à bien jouer. Ça devient un peu un match référence, mais il ne faut pas s'arrêter là. »

(Avec La Presse canadienne)