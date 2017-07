Kris Bryant claque deux circuits et les Cubs battent les Pirates 6-1

CHICAGO - Kris Bryant a claqué deux circuits et produit quatre points, Anthony Rizzo a aussi frappé une longue balle et les Cubs de Chicago ont vaincu les Pirates de Pittsburgh 6-1, vendredi­.

Rizzo a mis fin à la journée de travail de Trevor Williams avec une claque de deux points en quatrième manche, ce qui donnait un avantage de 3-0 aux Cubs.



Bryant a frappé une longue balle en solo contre Jhan Marinez en sixième et il a ajouté une claque de deux points contre Antonio Bastardo en huitième. Il a aussi produit un point à l'aide d'un triple et a terminé le match avec quatre coups sûrs à sa fiche.



Les équipes ont commis trois erreurs chacune et ont gaspillé plusieurs occasions de marquer des points. Les Cubs ont été 2-en-13 avec des coureurs en position de marquer, tandis que les Pirates ont été 1-en-11.



La victoire est allée au dossier du releveur Carl Edwards fils (3-1), qui a blanchi les Pirates pendant une manche et deux tiers.



Williams (3-4) a été débité de trois points sur six coups sûrs et deux buts sur balles en trois manches et deux tiers.