Kluber sabote l'entrée en scène de Gray; les Indians défont les Yankees 5-1

CLEVELAND — Corey Kluber a saboté l'entrée en scène de Sonny Gray avec sa nouvelle équipe en limitant l'adversaire à trois coups sûrs, jeudi soir, dans la victoire de 5-1 des Indians de Cleveland contre les Yankees de New York. Kluber (9-3) a retiré 11 frappeurs sur des prises, en route vers son troisième match complet de la saison. Les champions en titre de l'Américaine ont gagné le premier match de cette série de quatre contre un adversaire potentiel en séries éliminatoires, mettant du même coup fin à une séquence de trois revers.



Pendant cinq manches, Gray (6-6) a été pratiquement aussi efficace que Kluber. Les Yankees ont toutefois commis trois erreurs en défensive derrière le droitier, qui a été acquis des Athletics d'Oakland à la date limite des transactions lundi afin d'aider la formation new-yorkaise à retourner en séries éliminatoires.



White Sox 5 Red Sox 9



Rafael Devers a cogné un circuit de deux points en première manche et les Red Sox de Boston ont eu raison des White Sox de Chicago, 9-5.



Mookie Betts et Hanley Ramirez ont également produit deux points chacun pour Boston, qui menait 7-2 après deux manches.



Andrew Benintendi a frappé deux doubles et un simple pour les Red Sox, qui ont remporté leurs trois derniers matches. Il a aussi volé un 10e but.



Rick Porcello (5-14) a donné cinq points en cinq manches et un tiers, retirant six frappeurs sur des prises.



Chez les White Sox, Nicky Delmonico a frappé son premier circuit dans le baseball majeur, une claque de deux points en troisième.



Miguel Gonzalez (5-10) n'a obtenu que cinq retraits, étant chassé après avoir donné sept points et autant de coups sûrs.



Les White Sox ont perdu leurs trois derniers matches, ayant été dominés 22-10 pour les points.



Rangers 4 Twins 1



Joey Gallo a brisé l'égalité avec un circuit de trois points en quatrième et les Rangers du Texas ont défait les Twins du Minnesota, 4-1.



Gallo a donné suite à un double de Mike Napoli et un but sur balles soutiré par Carlos Gomez.



Il compte 29 longues balles cette saison, dont quatre à ses trois derniers matches.



A.J. Griffin (5-2) a limité les Twins à un point et deux coups sûrs en six manches, retirant quatre frappeurs au bâton.



Le Minnesota a été battu quatre fois depuis cinq rencontres. Adalberto Mejia (4-5) a été victime de quatre points en autant de manches.



Mariners 6 Royals 4



Brandon Moss a frappé deux circuits pour aider les Royals de Kansas City à l'emporter 6-4 face aux Mariners de Seattle.



Moss a cogné ses 13e et 14e circuits, produisant trois points. Il s'agissait de son 11e match de plus d'une longue balle.



Lorenzo Cain et Melky Cabrera ont aussi frappé deux coups sûrs chacun pour les Royals, qui avaient perdu leurs trois derniers matches.



La victoire est allée au releveur Ryan Buchter (1-0), tandis que Kelvin Herrera a signé un 24e sauvetage.



Emilio Pagan (0-2) a concédé trois points et quatre coups sûrs en deux manches en relève.



Rays 5 Astros 3



Steven Souza fils a claqué son 23e circuit et les Rays de Tampa Bay ont prévalu 5-3 contre les Astros de Houston.



Les Rays perdaient 3-2 avant une septième manche de trois points. Une erreur a causé le point égalisateur, puis Souza a dénoué l'impasse avec un double de deux points. Il avait frappé un circuit en solo une manche plus tôt.



Corey Dickerson a fourni trois coups sûrs pour les Rays, qui ont gagné les trois derniers matches de la série de quatre. Sa moyenne de ,304 le classe 12e dans les majeures à ce niveau.



Brad Boxberger (3-3) a empoché le gain, se chargeant de deux manches en relève. Alex Colome a réussi un 33e sauvetage.



Jose Altuve a frappé un circuit en solo dans une cause perdante.



Francisco Liriano (6-6) a permis un simple et un but sur balles après un retrait en septième. Chris Devenski l'a remplacé, sans parvenir à limiter les dégâts.