Kevin Fiala quitte le match sur une civière (vidéo)

(98,5 Sports) - L'attaquant Kevin Fiala des Predators de Nashville a dû quitter le match face aux Blues de St. Louis sur une civière, mercredi soir, après avoir été sérieusement blessé à la jambe gauche.

La blessure est survenue durant la deuxième période du premier match de la série entre les deux formations. Fiala et le défenseur des Blues Robert Bortuzzo bataillaient pour la rondelle quand Fiala a perdu pied à la hauteur du filet de Jake Allen.

Entraîné par sa vitesse et par la poussée – discutable - de Bortuzzo, Fiala a été écrasé sur la bande, jambes en avant.

Puck is gone, check gets finished, and so is Fiala. https://t.co/gCznezMOTH