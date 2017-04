Karlsson donne la victoire aux Sénateurs (vidéo)

OTTAWA - Erik Karlsson a inscrit le but vainqueur tard en troisième période et les Sénateurs d'Ottawa ont battu les Rangers de New York 2-1, jeudi, lors du premier match de leur série éliminatoire de deuxième tour.

Le capitaine des Sénateurs a trompé la vigilance de son compatriote suédois Henrik Lundqvist à 15:49 en décochant un tir anodin qui a dévié sur Derek Stepan avant de trouver le fond du filet.

The captain notches the game winner FROM OUTTA NOWHERE! #ALLIN pic.twitter.com/AdP0DdAADY — Ottawa Senators (@Senators) April 28, 2017

Il s'agissait du premier but de Karlsson lors des présentes séries et d'un septième point. Le défenseur de 26 ans, qui a participé à tous les matchs de son équipe en séries malgré une blessure au pied, a joué pendant plus de 28 minutes lors de a victoire des siens.



Lundqvist a connu un fort match devant le filet des Rangers, lui qui a repoussé réalisé 41 rondelles.



Craig Anderson a pour sa part stoppé 33 tirs et il n'a été battu que par Ryan McDonagh. Ryan Dzingel a été l'auteur de l'autre but des Sénateurs. Les deux formations croiseront à nouveau le fer samedi, à l'occasion du deuxième duel de la série.