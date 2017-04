Karlsson, Burns et Hedman en lice pour le Norris

NEW YORK - Le défenseur des Sénateurs d'Ottawa Erik Karlsson fait partie du trio de finalistes au trophée James-Norris pour une troisième année de suite et une quatrième au cours des six dernières.

Karlsson sera accompagné de l'arrière des Sharks de San Jose Brent Burns et de celui du Lightning de Tampa Bay Victor Hedman. Cet honneur est remis au défenseur de la LNH ayant démontré les meilleures habiletés à cette position.

edmanLes membres de l'Association professionnelle des journalistes affectés à la couverture du hockey ont soumis leurs bulletins au terme de la saison et les trois joueurs ayant reçu le plus de votes ont été désignés en tant que finalistes. Le gagnant sera annoncé le 21 juin, lors de la remise des trophées de la LNH.



Karlsson a terminé au troisième rang des meilleurs pointeurs chez les défenseurs grâce à une récolte de 17 buts et 54 mentions d'aide. Il a atteint le plateau des 70 points et des 50 aides pour une quatrième fois en carrière. Il s'est emparé du deuxième échelon de la LNH au chapitre des tirs bloqués (201) et le quatrième pour la moyenne de temps de jeu par match (26:50).



Le capitaine des Sénateurs, qui est devenu le deuxième défenseur de l'histoire de la LNH à mener son équipe au chapitre des points lors de quatre saisons de suite, tentera de mettre la main sur un troisième trophée Norris en carrière. Il a raflé cet honneur en 2012 et en 2015.



Burns a établi une nouvelle marque des Sharks au chapitre des buts et des points pour un défenseur lors d'une deuxième saison consécutive, amassant 29 buts et 47 mentions d'assistances pour dominer les arrières de la LNH. Burns s'était contenté de la troisième place pour l'obtention du trophée Norris, la saison dernière.



Hedman a pour sa part connu une excellente saison et il a établi des sommets personnels pour les buts (16), les aides (56), les points (72), les parties disputées (79), les buts vainqueurs (cinq), la moyenne de temps de jeu par match (24:30) et les tirs bloqués (132). Il s'agit de sa première nomination parmi les finalistes.