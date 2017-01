Julio Jones sera à son poste pour les Falcons

FLOWERY BRANCH, Georgie - L'ailier espacé vedette des Falcons d'Atlanta Julio Jones a déclaré que l'élongation à un orteil dont il souffre ne l'empêchera pas de participer au match de championnat de l'Association nationale contre les Packers de Green Bay, dimanche.

Jones a confié avoir ressenti « un pincement » la semaine dernière contre les Seahawks de Seattle, et il a donc décidé de ne pas retourner sur le terrain pendant le quatrième quart alors que les Falcons disposaient d'une confortable avance. Il s'est absenté lors des 14e et 15e semaines d'activités en raison d'une blessure semblable.

Il ne s'est pas entraîné mercredi et jeudi. L'entraîneur-chef Dan Quinn a mentionné que le receveur de passes participera à un entraînement léger vendredi, et précisé qu'il s'attendait à le voir à son poste dimanche.



Jones avait réalisé la deuxième meilleure saison pour un ailier espacé dans l'histoire de la NFL l'an dernier avec 136 attrapés et 1871 verges de gains, lui permettant d'être nommé sur la première équipe d'étoiles. Cette saison, il occupe le deuxième rang avec 1409 verges de gains, et le quatrième au chapitre des verges par attrapé.

Les Raiders demandent la relocalisation

Les Raiders d'Oakland ont officiellement présenté leur demande de relocalisation à Las Vegas.

Le président de la commission du comté de Clark, Steve Sisolak, a confié à l'Associated Press jeudi qu'il avait discuté avec les Raiders.

Sisolak fait partie d'un comité de 11 membres qui a été assigné par le gouverneur du Nevada, Brian Sandoval, afin d'analyser la proposition formulée par l'entreprise 'Las Vegas Sands Corp.', qui appartient au propriétaire de casinos milliardaire Sheldon Adelson, de bâtir un dôme afin d'attirer les Raiders dans la capitale du jeu.



Andy Abboud, le directeur exécutif de Sands qui pilote le projet, a qualifié le dépôt du document de « l'un de ces moments qui rendent le processus tangible », et réitéré que les négociations seront bientôt complétées.



« Les citoyens de Las Vegas devraient être fébriles à l'idée que la NFL s'installe en ville, a dit Abboud à l'AP. Les ententes commerciales prennent du temps à se concrétiser, mais tout finira par rentrer dans l'ordre. »

Les Rams embauchent Phillps

À Thousand Oaks, les Rams de Los Angeles ont confirmé l'embauche de Wade Phillips à titre de coordonnateur défensif.

Le nouvel entraîneur-chef, Sean McVay, avait déjà dit la semaine dernière que Phillips l'accompagnerait à Los Angeles.



Phillips entamera sa 40e saison à titre d'entraîneur dans la NFL avec les Rams, la 10e concession à lui offrir un poste. Il a été l'entraîneur-chef des Cowboys de Dallas, des Bills de Buffalo et des Broncos de Denver, et a agi à titre d'entraîneur-chef par intérim chez les Saints de La Nouvelle-Orléans, les Falcons d'Atlanta et les Texans de Houston.



Il est l'un des meilleurs coordonnateurs défensifs de la NFL depuis des décennies. Il a notamment passé les deux dernières campagnes à titre de coordonnateur défensif avec les Broncos, qui ont remporté le Super Bowl la saison dernière.

Luck opéré avec succès

À Indianapolis, le quart-arrière des Colts Andrew Luck a subi une intervention chirurgicale à l'épaule droite, qui l'a embêté au cours des deux dernières campagnes.

Le propriétaire de l'équipe, Jim Irsay, a indiqué jeudi sur Twitter que Luck se remettait de l'opération, ajoutant que le quart sera prêt pour la saison 2017.



Le nom de Luck a figuré sur les rapports de blessures des Colts tout au long de la campagne et il a raté plusieurs entraînements.



Il avait raté deux matchs au début de la saison 2015 en raison de cette blessure. La saison dernière, il a lancé pour 4240 verges et 31 touchés.



Luck a signé un contrat de six ans, d'une valeur de 140 millions $ US, en juin.