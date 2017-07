Judge rejoint DiMaggio, mais les Blue Jays sortent gagnants

NEW YORK - Les Blue Jays de Toronto ont échappé une avance de cinq points, mais sont finalement venus de l'arrière pour remporter un gain de 7-6 contre les Yankees de New York.

Après avoir pris les devants 5-0, les Blue Jays ont vu les locaux marquer deux points en quatrième et quatre en cinquième, avant que Russell Martin ne fasse 6-6 avec son huitième circuit de la saison en septième et ne produise le point victorieux une manche plus tard, en soutirant un but sur balles à Dellin Betances avec les coussins tous occupés.

«L'équipe se bat. On ne peut blâmer ces gars-là. Je dois être tenu responsable», a déclaré Betances après la rencontre.



Justin Smoak et Kendrys Morales ont frappé des circuits consécutifs en troisième contre Michael Pineda qui a aussi permis une claque en solo à Kevin Pillar en quatrième.



La victoire a été portée au dossier de Danny Barnes (2-2); la défaite à celui de Betances (3-4).

Roberto Osuna est venu fermer les livres en neuvième pour son 21e sauvetage de la saison, son 20e consécutif.



Il s'agit d'un 16e revers à leurs 22 dernières sorties pour les Yankees.



Judge rejoint DiMaggio



Dans la défaite, Aaron Judge a inscrit son nom dans le livre des records des Yankees, lorsqu'il a égalé la marque de circuits pour une recrue de l'équipe, établie par un certain Joe DiMaggio, en 1936, en frappant son 29e de la campagne.



La claque de deux points de Judge, aux dépens de Marco Estrada en quatrième manche, a réduit l'écart à 5-2 en faveur des Blue Jays.



Judge n'a mis que 81 rencontres pour atteindre ce plateau, tandis que DiMaggio avait eu besoin de 138 matchs.

«Joltin» Joe' avait conclu la saison avec 125 points produits. Judge en compte maintenant 65.



«Chaque fois que ton nom est mentionné dans la même phrase qu'un joueur tel que DiMaggio, c'est assez spécial, a reconnu Judge. C'est tout un honneur.»



Le jeune voltigeur de droite et frappeur désigné des Yankees est aussi devenu le septième joueur de l'histoire des majeures à frapper au moins 29 circuits avant la pause du match des étoiles, après Reggie Jackson (37 en 1969), Mark McGwire (33 en 1987), Ken Griffey fils (33 en 1994), Willie Mays (31 en 1954), Mickey Mantle (29 en 1956) et Prince Fielder (29 en 2007).



Judge a eu l'occasion de procurer la victoire aux Yankees, puisqu'il s'est présenté au bâton après deux retraits en neuvième et Brett Gardner au premier coussin.

Il a toutefois été retiré par une efficace balle à effet d'Osuna.