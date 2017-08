Josh Bell produit trois points et les Pirates battent les Tigers 7-5

DÉTROIT — La recrue Josh Bell a cogné son 20e circuit de la saison et produit trois points, aidant les Pirates de Pittsburgh à vaincre les Tigers de Detroit 7-5, jeudi. Gerrit Cole (10-8) a limité les Tigers à trois points mérités et six coups sûrs en huit manches, sa plus longue sortie de la saison. Il a porté sa fiche à 3-1 depuis la pause du match des étoiles et à 6-3 à ses 10 derniers départs.



Les Tigers ont marqué deux points aux dépens de Juan Nicasio en neuvième avant de voir Felipe Rivero étouffer la remontée. Rivero a ainsi enregistré un 11e sauvetage.



Drew VerHagen (0-2) a encaissé la défaite, lui qui a accordé six points, neuf coups sûrs et un but sur balles en trois manches et deux tiers.



Sean Rodriguez a permis aux Pirates de créer l'égalité 2-2 en deuxième manche à l'aide d'un simple d'un point. Il a ajouté un circuit en solo en huitième manche.



Indians 1 Rays 4



Un circuit de trois points de Corey Dickerson en huitième manche a propulsé les Rays de Tampa Bay vers une victoire de 4-1 devant les Indians de Cleveland.



La claque de Dickerson aux dépens de Nick Goody (1-2) est survenue après que Jesus Sucre eut été atteint par un lancer et un simple d'Adeiny Hechavarria.



Tommy Hunter (2-2) n'a accordé aucun point durant une manche et deux tiers en relève de Blake Snell, pour mettre la main sur la victoire. Alex Colome a lancé durant la neuvième manche pour récolter son 34e sauvetage de la saison en 39 occasions.



Francisco Lindor a amorcé la rencontre en frappant un double et il a croisé le marbre lorsque Jose Ramirez a frappé un simple. Ce fut le seul point marqué par les Indians face à Snell, qui a concédé quatre coups sûrs et deux buts sur balles durant six manches et un tiers.



Snell, qui affiche un dossier de 0-6 et une moyenne de points alloués de 4,69, effectuait son 15e départ de la saison. Il s'agit du grand nombre de départs par un lanceur qui n'a pas de victoire à sa fiche cette saison dans les Majeures.



Logan Morrison a permis aux Rays d'inscrire leur premier point en cinquième manche en claquant un simple.