Jose Ramirez frappe deux circuits et les Indians battent les Tigers 11-8

DÉTROIT - Jose Ramirez a frappé deux circuits et il a produit quatre points, menant les Indians de Cleveland vers une victoire de 11-8 aux dépens des Tigers de Detroit, dimanche.

Ramirez a étiré les bras en troisième manche, contre Justin Verlander (5-5), avant de refaire des siennes en quatrième, contre Chad Bell. Il a placé trois balles en lieu sûr en quatre apparitions au marbre et il a est venu marquer quatre fois.



Les Indians ont remporté cette série de trois affrontements et ils ont gagné quatre de leurs cinq derniers matchs.



En retard 11-2 en neuvième manche, les Tigers ont tenté une remontée en inscrivant six points, dont cinq contre Boone Logan, mais ce fut trop peu trop tard. James McCann a frappé une longue balle de deux points en neuvième manche et il en a produit quatre durant sa journée.



Mike Clevinger (4-3) a quitté la rencontre alors que son équipe menait 11-1. Il a alloué un point, deux coups sûrs et cinq buts sur balles en sept manches au monticule. Cody Allen a retiré un frappeur en neuvième pour enregistrer un 16e sauvetage cette saison.



Verlander a quant à lui été malmené. Il a concédé sept points, neuf coups sûrs et trois buts sur balles en trois manches et un tiers.



Rays 1 Orioles 7



Manny Machado a cogné une longue balle de trois points, Kevin Gausman n'a pas donné de point en sept manches et les Orioles de Baltimore ont battu les Rays de Tampa Bay 7-1.



Machado a propulsé son équipe en avant en troisième manche, lorsqu'il a expédié un tir d'Alex Cobb (6-6) pour son 16e circuit de la campagne. Mark Trumbo a lui aussi étiré les bras pour les Orioles, en quatrième.



Gausman (5-7), qui a abaissé sa moyenne de points mérités à 5,61, n'a permis que deux coups sûrs et deux buts sur balles. Il a retiré neuf frappeurs sur des prises.



Cobb a éprouvé des difficultés au monticule, concédant sept points, dont six mérités, et six coups sûrs en six manches et un tiers.



Jesus Sucre a produit le seul point des Rays en frappant un circuit en huitième manche.



Twins 2 Royals 6



Whit Merrifield et Eric Hosmer ont frappé des doubles consécutifs en troisième manche pour donner les devants aux Royals de Kansas City, qui n'ont plus regardé derrière pour finalement l'emporter 6-2 contre les Twins du Minnesota.



Les Royals ont remporté trois des quatre duels de cette série contre les Twins et ils les ont rejoints au deuxième rang de la section Centrale de l'Américaine. Les deux formations accusent trois matchs de retard derrière les Indians de Cleveland.



Merrifield a obtenu trois coups sûrs et Hosmer a placé deux balles en lieu sûr. Après que le partant Travis Wood eut quitté la rencontre en quatrième manche, Scott Alexander (1-2) a donné un coup sûr et un but sur balles en deux manches pour signer la victoire pour les Royals.



Hector Santiago (4-8) a encaissé la défaite pour les Twins. Il a alloué quatre points, quatre coups sûrs et un but sur balles en trois manches et un tiers de travail.



Rangers 5 White Sox 6



Yolmer Sanchez a cogné un circuit de deux points après deux retraits en huitième manche et les White Sox de Chicago sont venus de l'arrière pour battre les Rangers du Texas 6-5.



Les Rangers ont rempli les sentiers en neuvième manche, mais David Robertson (4-2) a retiré Carlos Gomez sur des prises pour mettre fin à la rencontre.



Todd Frazier a soutiré un but sur balles en huitième manche et deux frappeurs plus tard, Sanchez a expédié un tir du releveur Jose Leclerc (1-2) par-dessus la clôture du champ centre-droit.



La relève des Rangers a saboté un 17e match cette saison, un sommet dans l'Américaine. Les visiteurs avaient pris les devants 5-4 grâce à un simple de deux points de Jonathan Lucroy, en cinquième manche.



Melky Cabrera a également étiré les bras pour les White Sox tandis que Mike Napoli a fait de même pour les Rangers.



Yankees 1 Astros 8



Yuli Gurriel est passé à un triple de réussir un carrousel, Carlos Correa a égalé un sommet en carrière en frappant quatre coups sûrs et les Astros de Houston ont écrasé les Yankees de New York 8-1.



Marwin Gonzalez a frappé un circuit de deux points en deuxième manche contre Luis Severino (5-4). Les Astros possèdent le meilleur dossier des Majeures (56-27).



Les Astros ont réussi 14 coups sûrs dans ce match, dont sept doubles. Correa a produit trois points et Chris Devenski (5-3) a été parfait en deux manches pour enregistrer la victoire.



Les Yankees, qui menaient la section Est de l'Américaine par quatre parties, le 13 juin, ont perdu deux des trois duels contre les Astros et ils ont glissé à trois matchs des Red Sox de Boston et du premier rang. Ils ont perdu 14 de leurs 19 parties.



Mariners 5 Angels 3



Robinson Cano a frappé une longue balle de trois points en huitième manche et les Mariners de Seattle ont vaincu les Angels de Los Angeles 5-3.



James Paxton (6-3) a retiré les 16 premiers frappeurs auxquels il a fait face et il n'a donné que deux coups sûrs en six manches et un tiers. Il s'agissait de son meilleur départ depuis son retour au jeu après avoir subi une blessure à l'avant-bras qui l'a tenu à l'écart du jeu pour la majorité du mois de mai.



Jean Segura a placé quatre balles en lieu sûr et il a produit deux points pour les Mariners, qui ont remporté deux des trois affrontements de cette série contre des rivaux de la section Ouest de l'Américaine.



Danny Espinosa a obtenu le premier coup sûr des Angels contre Paxton, en sixième manche, et Yunel Escobar a chassé le partant des Mariners du match en cognant un simple d'un point, en septième.



Braves 4 Athletics 3 (12 manches)



Kurt Suzuki a amorcé la 12e manche en claquant sa deuxième longue balle du match, propulsant les Braves d'Atlanta vers une victoire de 4-3 contre les Athletics d'Oakland.



Une manche après que le stoppeur Jim Johnson eut saboté une sixième victoire cette saison, Suzuki a envoyé un tir de John Axford (0-1) dans les gradins du champ gauche. Il avait également étiré les bras aux dépens de Sean Manaea, en deuxième.



Il s'agissait du troisième match de plus d'un circuit de la carrière de Suzuki et un premier depuis 2011, alors qu'il évoluait pour les Athletics. Les Braves ont balayé cette série de trois parties.



Johnson (6-1) a ajouté la victoire à sa fiche malgré trois buts sur balles. Arodys Vizcaino a retiré trois frappeurs pour enregistrer un deuxième sauvetage. Vizcaino a retiré Franklin Barreto sur une chandelle pour mettre fin à la rencontre alors qu'il y avait deux coureurs sur les sentiers.