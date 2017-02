Jets 2 - Canadiens 1 (3ème période)

(98,5 Sports) - L'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, Claude Julien, commence cet après-midi un second chapitre derrière le banc du Tricolore, dans un match opposant son équipe aux Jets de Winnipeg, au Centre Bell.

Première période

Le premier arrêt spectaculaire est survenu alors qu'il restait moins de 10 minutes à la première période. Carey Price a effectué un arrêt avec la mitaine aux dépends de Patrick Laine. Jets 0 - Canadiens 0

Andrei Markov a marqué le premier but de la rencontre, assisté de Max Pacioretty et Alex Galchenyuk.(11:04). Il n'en était pas à son premier match avec le nouvel entraîneur. Jets 0 - Canadiens 1

Just some sweet passing from the @CanadiensMTL and we have our first goal of #HockeyDay in Canada. pic.twitter.com/dzMFx6bXIU