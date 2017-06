«Jean ne servira pas de faire-valoir à personne» - Larouche

À lire aussi: Alvarez et Stevenson victorieux

(98,5 sports) - Si Stéphan Larouche était déçu de la défaite de Jean Pascal contre Eleider Alvarez, samedi soir, il était relativement content du cheminement qui a mené au combat.

«Je suis content de sa préparation physique, de son implication, mais sur le plan technique, il lui manquait un quart de seconde ou une demi-seconde pour entrer plus tôt dans le combat. Cela a laissé Eleider s’installer», a déclaré Larouche au micro des Amateurs de sports animés par Mario Langlois.

Larouche croyait qu’Alvarez allait exploser au début et qu’il aurait voulu faire mal à Pascal, mais lui et son entraîneur Marc Ramsay ont plutôt fait un copier-coller de ce qu’avait fait Sergey Kovalev, soit jab au corps et à la tête avant de préparer sa main droite.

«Une partie de notre stratégie consistait à laisser Eleider installer son jab et à le surprendre avec une droite comme Jean a fait à la fin du premier round. On voulait qu’il doute à lancer son jab, mais Jean a été incapable de neutraliser son jab», a expliqué l’entraîneur de Pascal.

Larouche a expliqué que son protégé avait été trop défensif, trop passif et qu’après les cinquième et sixième rounds, Pascal se devait d’en perdre le moins possible.

«Jean était très, très déçu du résultat, car il pensait vraiment qu’il était capable de gagner, a mentionné Larouche. Mais je suis extrêmement content de ce que Jean a fait dans le ring. Il voulait se rendre au bout, il a mis ses couilles sur la table, il a donné le spectacle, il a démontré une autre fois qu’il avait un menton d’acier. C’est lui qui a fait la soirée de boxe.»

Larouche a indiqué qu’il avait adoré son expérience avec Pascal et qu’il avait appris à le connaitre davantage.

«C’est une personne spéciale, un gagnant, un gars organisé, le camp d’entraînement nous a unis encore plus, je n’ai que du positif à dire de mon association avec Jean», a-t-il dit.

Pascal (31-5-1, 18 K.-O.) a subi la défaite dans trois de ses cinq derniers combats. Est-il rendu à la croisée des chemins?

«Il y a certes des ajustements à faire, car en vieillissant, les boxeurs perdent de la vitesse et n’ont plus les mêmes reflexes, a expliqué Larouche. Mais au Québec, on veut des champions et quand ils sont juste un peu en dessous, on veut les jeter à la poubelle. Jean s’est battu contre Kovalev, qui était le meilleur, il vient d’affronter Alvarez, l’un des meilleurs du monde. On va lui donner du temps, il m’a téléphoné hier (dimanche) et il a hâte de retourner dans le ring. On va évaluer la situation. Il faut dédramatiser tout cela.»

Selon Larouche, Pascal a perdu contre Alvarez en raison de son inactivité dans le ring, il avait juste à être un peu plus actif et on aurait eu un combat différent. Mais l’entraîneur a émis une certitude.

«Jean n’ira pas se battre contre des gars contre qui il n’aurait pas de chance de rivaliser, il ne servira pas de faire-valoir à personne, c’est clair, net et précis, a-t-il promis. Vous pourriez être surpris, Jean peut faire encore de bonnes choses, c’est une tête de champion, c’est un bel athlète, c’est un gagnant.»

Pour ce qui est chances d’Alvarez contre Adonis Stevenson, Larouche considère qu’il mérite sa place.

«Eleider a un beau jab, mais la question est de savoir s’il peut encaisser la puissance d’Adonis. Adonis a une main gauche qui fait mal. Elle est courte, large lourde. Eleider a les habiletés pour se battre contre tout le monde.»