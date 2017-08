«Je reçois l'amour et le soutien des partisans» - Samuel Piette

(98,5 sports) - Le milieu de terrain Samuel Piette vit sur un nuage depuis son arrivée avec l'Impact de Montréal.

«Je reçois l’amour et le soutien des partisans», a déclaré Piette au micro des Amateurs de sports animés par Mario Langlois.

Le Québécois a admis d’entrée de jeu qu’il n’avait jamais pensé jouer avec l’Impact cette année.

«Il restait un an à mon contrat en Espagne et ce n’était pas ma priorité de venir à Montréal, a déclaré le joueur âgé de 22 ans. Depuis quelques années, je pensais venir jouer dans la MLS et mon premier choix était naturellement Montréal, mais je n’ai jamais pensé me joindre à l’Impact avant qu’il me fasse une offre.»

Le joueur, qui a grandi à Repentigny, fait partie de l’équipe nationale du Canada depuis cinq ans.

Coïncidence ou pas, l’Impact n’a pas perdu depuis l’arrivée de Piette, qui a déménagé à l’âge de 14 ans en France pour aller parfaire son jeu, avant d’aller jouer en Allemagne et en Espagne.

«Je suis trois en trois, ce n’est que du positif depuis mon arrivée. C’est le meilleur club du monde», a lancé Piette dans un éclat de rire.