«Je préfère ne pas partager mon opinion» -Mike Sullivan sur le coup à Crosby (vidéos)

(98,5 Sports) - Tant que le bilan de santé de Sidney Crosby ne sera pas connu, et même là, connaissant l'allergie des équipes de la LNH à donner l'heure juste sur l'état des joueurs, particulièrement lors des séries éliminatoires, on ne pourra que projeter sur la suite de la série Penguins/Capitals.

Crosby a quitté le jeu pour ne pas revenir par la suite moins de cinq minutes après le début du troisième match de la série remporté 3-2 en prolongation par les Capitals, hier soir à Pittsburgh.

Après avoir reçu au bras droit un violent coup de bâton d'Alex Ovechkin qui lui a heurté la tête par la suite, ce n'est rien en comparaison avec ce qui l'attendait par la suite soit le double-échec à la tête servi par Matt Niskanen.

Les explications de Matt Niskanen:

«Je l’ai frappé alors qu’il tournait sur lui-même et qu’il traversait le rectangle du gardien, a raconté ce dernier dans le vestiaire après la rencontre. Il s’est baissé. Ça s’est passé très vite. J’ai vu la reprise et au super-ralenti, c’est vrai que c’est brutal. Je n’ai pas tenté de le frapper à la tête, mais il y a eu collision», a dit Niskonen qui a écopé de cinq minutes de pénalité et d'une inconduite de partie pour son geste.

«Je préfère ne pas donner mon opinion», a répliqué l'entraîneur des Penguins, Mike Sullivan, attendant l'étendue des dégâts comme les amateurs de hockey. C'est un groupe de joueurs talentueux et nous avons surmonté la perte de joueurs-clés en cours d'année. Je m'attends à la même chose.

Le point de presse de Mike Sullivan:

Sidney Crosby a déjà une longue histoire de commotions cérébrales (101 matchs ratés au cours de sa carrière et chaque fois qu'il subit de tels assauts, on se demande si c'est celui qui mettra un terme à sa carrière.

Les Penguins mènent cette série 2-1 et la prochaine rencontre sera disputée mercredi, à Pittsburgh.