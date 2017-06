«Je ne peux réaliser ce qui m'arrive» - Stroll (vidéo)

(98,5 sports) - Le Québécois Lance Stroll est monté sur le podium pour la première fois de sa carrière en Formule 1 quand il a terminé en troisième place du Grand Prix d'Azerbaïdjan.

Stroll, qui en était à son huitième Grand Prix, a profité des nombreux abandons à la suite d’accidents et de pénalités sur le circuit étroit de Bakou pour passer de sa huitième position au départ jusqu’à la deuxième.

Le pilote de Williams a été devancé de justesse au fil d’arrivée par Valtteri Bottas (Mercedes).

Stroll est devenu le premier pilote canadien à monter sur le podium d’une course de F-1 depuis Jacques Villeneuve en 2001.

L'Australien Daniel Ricciardo, au volant de sa Red Bull, a remporté l’épreuve, sa cinquième en F1.

«Ce fut une course complètement folle, avec toutes ces voitures de sécurité et le chaos, a dit Ricciardo. Dams le tour d'honneur, j'étais incapable d'arrêter de ricaner comme un écolier.»

Sebastian Vettel (Ferrari) a terminé quatrième devant Lewis Hamilton (Mercedes).

Vettel a été pénalisé d’un arrêt de 10 secondes au puits pour avoir commis une manœuvre dangereuse envers Hamilton.

Ce dernier a également été obligé de rentrer au puits pour faire changer une pièce jugée non sécuritaire.

«Je ne peux y croire»

C’est un jeune homme ému qui a répondu aux questions de David Coulthard après avoir reçu son trophée.

«Je ne sais quoi dire, je suis à court de mots, je ne peux réaliser ce qui m’arrive, a déclaré le plus jeune pilote à avoir monté sur le podium en F1. Ce fut toute une course, un peu folle avec tous ces accidents. J’ai tenté de rester hors des troubles et notre rythme était bon.»

Stroll a terminé à ,105 seconde de Bottas.

«Ce fut une fin de course très serrée, a déclaré Stroll affichant son plus beau sourire pendant que l’on voyait son père les larmes aux yeux. Quelle course! Je ne peux y croire, c’est fantastique.»

Le jeune pilote a rappelé qu’il avait connu des courses difficiles au début de la saison, mais que les choses se sont replacées depuis.

«Les deux dernières courses ont été fantastiques», a-t-il mentionné en faisant référence au Grand Prix du Canada où il a terminé en neuvième place sur le circuit Gilles-Villeneuve.

En vertu de ces résultats, Stroll a maintenant 17 points au championnat des pilotes.

Pour souligner sa performance, Stroll a même accepté de boire du champagne dans la chaussure de Riccardo.

En montant sur le podium, Stroll a eu le privilège de résumer sa course dans sa langue maternelle.

«Ce fut une journée assez intense, le résultat est très spécial. Je n’ai jamais pensé que ce serait une journée comme cela. Ce fut une course plein de surprises», a-t-il dit en français.

Même s’il a perdu la deuxième position par quelques mètres, le pilote de l’écurie Willliams tenait à conserver son grand sourire.

«Valtteri (Bottas) est arrivé très vite à la fin, c’est très spécial comme résultat et je ne peux expliquer l’émotion que je ressens. Je pense que je vais fêter cela», a-t-il lancé.

La course a été marquée par de nombreux rebondissements, la voiture de sécurité a dû intervenir à trois reprises en très peu de temps, avant qu'un drapeau rouge n'interrompe les activités en piste vers la mi-course en raison de la présence de nombreux débris sur le bitume.



Peu avant, Hamilton et Vettel ont été impliqués dans une série d'incidents en piste qui pourraient attiser l'animosité entre eux.



Hamilton a semblé ralentir brusquement devant Vettel, qui a eu l'air surpris et a embouti l'arrière de son bolide.

Vettel, visiblement outré, a ensuite accéléré pour se retrouver à la hauteur de Hamilton, avant de lui donner un coup de roue en signe de frustration.



«Il m'a freiné dans le visage!», s'est exclamé Vettel, hors de lui, tandis que Hamilton se défendait d'avoir commis une faute.

(Avec La Presse Canadienne)