«Je crois que mon temps arrive» - Crépeau

(98,5 sports) - Le gardien Maxime Crépeau, de l'Impact, vit une belle expérience avec l'équipe canadienne qui participe à la Gold Cup.

Crépeau n’a pas joué quand le Canada a soutiré un verdict nul de 1-1 contre le Costa Rica dans le match de la ronde préliminaire du circuit CONCACAF, mais il a remplacé Milan Borjan, qui s’est blessé dans la rencontre face à la Guyane.

Borjan était de retour contre les Costa Rica, mercredi dernier.

«J’ai été surpris de voir de l’action, mais en tant que gardien, on se doit d’être prêt. Au début, je ne pensais pas que Milan était touché si durement, et il a fallu que je rentre dans le match et j’ai eu du plaisir avec les gars», a expliqué Crépeau au micro des Amateurs de sports animés par Jérémie Rainville.

Parlant d’action, Crépeau aimerait bien en voir un peu devant le filet de l’Impact.

«J’ai hâte que mon tour arrive avec l’Impact, mais je sens que ça s’en vient, je crois que mon temps arrive, a-t-il dit. Il y a un sofa pour trois gars. Je dois être patient et quand il va y avoir une opportunité, je vais la prendre et je vais avoir du plaisir avec mes coéquipiers sur le terrain.»

Le Canada affrontera le Honduras à Frisco, au Texas, vendredi soir.