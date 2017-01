Jansen et les Dodgers finalisent une entente de cinq ans et de 80 M$ US

David J. Phillip / The Associated Press

David J. Phillip / The Associated Press

LOS ANGELES - C'est maintenant officiel: Kenley Jansen terminera de nouveau les matchs des Dodgers de Los Angeles. Le releveur no 1 et la formation de la Californie ont finalisé leur entente de cinq ans et 80 millions $ US.

L'équipe a annoncé la signature du contrat mardi, mais cette entente avait été convenue le 12 décembre. Elle était sujette à ce que le droitier de 29 ans subisse avec succès un examen médical.



Jansen a obtenu un boni de signature de quatre millions $ et touchera 10 millions $ pour les deux premières campagnes.

Son salaire passera à 18 millions $ en 2019 et 2020, et à 20 millions $ en 2021.

Il dispose d'une clause dérogatoire dont il peut se prévaloir à la conclusion de la saison 2019 et touchera un boni d'un million $ s'il est échangé.



Afin de lui faire de la place au sein de la formation des 40 joueurs, les Dodgers ont désigné le joueur d'avant-champ Micah Johnson pour assignation.



Jansen a compilé une fiche de 3-2 avec une moyenne de points mérités de 1,83 et 47 sauvetages, un sommet personnel et le deuxième plus haut total des majeures en 2016, en 53 occasions.

Il a terminé au deuxième rang de la ligue au chapitre des points mérités parmi les releveurs et il venait au cinquième rang avec 104 retraits au bâton.

Son ratio de 9,45 retraits sur des prises par but sur balles a été le meilleur de la nationale.



Au cours des séries éliminatoires, il a blanchi l'adversaire dans six de ses sept sorties.



En sept saisons avec les Dodgers, il a compilé une fiche de 19-13 avec 189 sauvetages et une moyenne de 2,20.

Ses 189 sauvetages constituent une marque d'équipe. Il mène aussi tous les releveurs de l'histoire de l'équipe avec 632 retraits sur des prises.



Par ailleurs, l'équipe a annoncé la mise sous contrat du gaucher Vidal Nuno, qui a accepté un pacte d'un an et 1,125 million $.