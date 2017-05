Jacques Dussault fait ses adieux au football

(98,5 Sports) - À 67 ans, dont plus de 55 passées dans le monde du football en qualité de joueur, d'entraîneur ou d'analyste dans les médias, Jacques Dussault prend sa retraite.

Au micro de Mario Langlois, celui qui était encore l’analyste football au 98,5 Sports jusqu’il y a quelques mois, a expliqué qu’il était temps de tourner la page.

« Ça fait drôle, a dit Dussault. Ça aurait fait 58 ans que je suis dans le football en tant que joueur, soit au niveau des médias, ou en tant que coach. Ce n’est pas parce que je n’aime plus le football, mais la vie avance et il y a d’autres choses que je veux découvrir et je veux me donner une chance pour avoir plusieurs années pour les découvrir. »

Après avoir rangé les crampons et le sifflet, le micro, lui aussi, va être remisé.

Lors de cette longue entrevue, celui que l’on surnomme familièrement «coach», explique qu'il est présentement en train de travailler à son autobiographie. Exercice qui s’avère intense.

« J’ai déménagé 42 fois (rires) au cours de ma carrière! Je suis un homme passionné. La passion te fais faire des choses et tu deviens parfois égoïste. Tu oublies les gens qui t’entourent et qui te sont chères parce que, moi, le football, c’était ma vie. Il n’était pas question que je déroge à ça.

« Mais avec le recul, tu réalises qu’il a eu des décisions difficiles à prendre. »

Québec, Trois-Rivières, Montréal, les Maritimes, ainsi que les états de New York et de l’Ohio, entre autres, ont été des endroits où Jacques Dussault a enseigné son savoir. Il a dirigé des équipes à tous les niveaux (scolaire, amateurs, professionnels), tant au Canada qu’aux États-Unis et en Europe.

Premier francophone

Si Dussault se souvient avec plaisir et émotions des rencontres avec des joueurs comme ceux des Anges bleus, à Paris, dans les années 1980, ou de ceux à Cannes, dans les années 1990, il note que ses débuts en qualité d’adjoint à l’entraîneur, il y a 35 ans avec les Alouettes de Montréal, ont été difficiles. Surtout pour un francophone.

« Il faut dire les choses comme elles le sont. J’étais traité par plusieurs comme un citoyen de deuxième classe parce que j’étais un francophone. On n’avait pas voulu me payer au début. On avait dit : « He’s a frog. He dosen’t know nothing about football ». J’étais le premier. »

Dussault a prouvé le contraire, parfois en « sacrant dans le mur » quelques personnes qui lui ont manqué de respect. Le fait français a toujours été capital pour lui.

Écoutez l'entrevue intégrale...