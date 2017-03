«J'aimerais ça en faire un peu plus» - Martin

Les commentaires de Russell Martin

On en parle en ondes : L'après-match du vendredi 31 mars au Stade Olympique. (10:51) Publié le vendredi 31 mars 2017 dans Bonsoir les sportifs Avec Jeremy Filosa, Jérémie Rainville

(98,5 Sports) - Les Blue Jays de Toronto et les Pirates de Pittsburgh se sont livrés un match nul de 1-1, vendredi soir, au Stade olympique, dans le premier d'une série de deux matchs préparatoires présentés à Montréal.

Kevin Pillar a poussé au marbre Darwin Barney lors de la troisième manche pour l’unique point dans Blue Jays dans ce match qui ne nécessitait pas de gagnant. Les Pirates ont riposté en cinquième reprise.

Russell Martin n'a pas obtenu de coup sûr, mais il a été longuement ovationé à chacune de ses présences au bâton.

« J'en ai eu un (coup sûr) l'an passé, mais c'est sûr que j'aimerais ça en faire un peu plus devant les amis et les fans du Québec, a dit le receveur francophone des Blue Jays. Mais j'ai quand même du plaisir.

Martin ne sait pas encore de quelle façon il participera au deuxième match, dimanche.

« Je n'ai pas encore pris la décision. Ça va dépendre comment je vais me sentir quand je me lève. Suis je suis un peu là comme receveur, soit je joue comme frappeur désigné. Dans le deuxième cas, je pourrais être là plus longtemps dans le match. »