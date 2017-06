Ines Pérée et Inat Tendu

(98,5 sports) - Non, ce n'est pas une succession de fautes d'orthographe, ni un mauvais jeu de mots, mais le titre d'une pièce de théâtre de Réjean Ducharme.

Un billet de Philippe Laguë

Cet emprunt à un monument de la littérature québécoise n’est pas fortuit : d’abord, parce que pour la première fois depuis 2001, un pilote québécois est monté sur le podium ; et aussi parce que ces deux mots résument parfaitement le résultat du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Inespéré et inattendu, ce le fut pour Ricciardo, Stroll, voir Bottas ; mais aussi, sur une note moins heureuse, pour Hamilton et Vettel.

Au moment où vous lisez ce texte, vous savez déjà que ce fut la course la plus folle de la saison, ponctuée par une série d’incidents et même un drapeau rouge, la course ayant dû être interrompue à cause des nombreux débris sur la piste.

Rappelons quand même que le vainqueur, Daniel Ricciardo, partait 10e, après un accident dans les qualifications.

Si quelqu’un a parié sur lui, il a fait beaucoup, beaucoup d’argent !

Il aurait été encore plus audacieux de parier sur un podium de Lance Stroll, qui a connu un week-end tout simplement parfait.

Même l’auteur de ces lignes n’espérait pas grand-chose de ce Grand Prix : Bakou est une version plus rapide et plus large de Monaco, un circuit urbain ceinturé de murets et de glissières.

Le type de circuit où une perte de concentration d’une fraction de seconde peut avoir de lourdes conséquences.

Pendant les essais libres et les qualifications, on a même vu les ténors frôler la catastrophe.

Stroll, lui, n’a pas commis une seule faute du week-end. Mieux encore, il a surpassé toutes les attentes, clouant le bec à ses nombreux détracteurs de la meilleure façon possible.

Lui qui n’a que 18 ans, qui n’en était qu’au huitième Grand Prix de sa jeune carrière, qui n’avait jamais roulé sur ce circuit rempli de pièges…

Même ceux qui croient en son talent s’attendaient plutôt à de bons résultats en Autriche, en Angleterre ou en Hongrie, sur ces circuits qu’il connaît déjà.

Sa huitième place aux qualifications était déjà une surprise ; sa course a mystifié tout le monde, ses partisans comme ses détracteurs.

«Le Montréalais a brisé une barrière psychologique», écrivais-je dans mon blogue précédent, après la neuvième place (et les premiers points) de Stroll au GP du Canada. Ce premier podium va compléter la métamorphose. Restons tout de même calme : l’écurie Williams de 2017 n’est pas celle de l’époque Villeneuve.

Ceux qui s’attendent à une victoire de Stroll ou de Massa à la prochaine course ne sont pas réalistes.

Par contre, l’écurie de Grove se positionne clairement comme une candidate au podium.

Et celui de Stroll n’est sûrement pas son dernier, car, quoiqu’en diront ses détracteurs, il ne doit rien à la chance : il s’est qualifié dans le Top 10, a évité tous les pièges de cette course à obstacles et a géré la pression comme un vétéran.

Aussi solide sur la piste qu’entre les deux oreilles.

Le meilleur reste à venir.