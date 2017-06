Impôt: Cristiano Ronaldo dit avoir la conscience en paix

LISBONNE - Cristiano Ronaldo paraissait peu inquiet mercredi, malgré le fait qu'il est accusé d'une présumée fraude fiscale de plusieurs millions d'euros.

Alors qu'il sortait d'un autocar et qu'il allait entrer à l'intérieur de l'aéroport de Lisbonne, l'étoile du soccer portugais a affirmé qu'il avait la conscience en paix.



Ronaldo et ses coéquipiers de l'équipe nationale du Portugal s'apprêtaient à s'envoler vers la Russie pour prendre part à la Coupe des Confédérations à titre de champions européens.



Mardi, un procureur espagnol a accusé Ronaldo, grande vedette du Real Madrid, d'une fraude fiscale présumée d'environ 14,7 millions d'euros (16,5 millions $ US) pour la période de 2011 à 2014.



Le procureur de Madrid avait déclaré que l'attaquant portugais «a profité d'une structure créée en 2010 pour dissimuler au fisc les revenus générés en Espagne par les droits à l'image.»

Le communiqué expliquait que Ronaldo avait créé une société écran aux Îles Vierges dans le but de cacher ses revenus totaux au bureau des impôts en Espagne.



Le procureur avait également avancé que Ronaldo n'a pas déclaré «intentionnellement» un revenu de 28,4 millions d'euros (31,8 millions $) provenant de la cession des droits d'image de 2015 à 2020 à une autre société située en Espagne.



De plus, le procureur avait accusé Ronaldo de déclarer des montants de 11,5 millions d'euros (12,8 millions $) de 2011 à 2014 dans sa déclaration en 2014, alors que le procureur prétend que le revenu réel de Ronaldo pendant cette période était de près de 43 millions d'euros (48 millions $). L'agent de Ronaldo a nié qu'il y avait eu malversation.



Également mercredi, le Real Madrid a publié un communiqué dans lequel l'organisation espagnole se dit convaincue que Ronaldo «démontrera sa non-culpabilité totale».



«Real Madrid affiche sa complète confiance envers notre joueur Cristiano Ronaldo qui, selon ce que nous comprenons, a agi en conformité avec la loi en ce qui a trait à ses obligations fiscales.»