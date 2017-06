Impact vs Red Bulls, une vraie rivalité (vidéo)

MONTRÉAL - L'Impact de Montréal retrouve la MLS, ce samedi soir à 19h30, alors que les New York Red Bulls seront en visite au Stade Saputo.

Le match est présenté sur Cogeco Media à compter de 19h avec l'émission d'avant-match: Jeremy Filosa est à la description et Arcadio Marcuzzi à l'analyse.

C’est un revirement de situation rapide pour nous, après un match émotif en demi-finale du Championnat canadien, a dit l’entraîneur-chef de l’Impact, Mauro Biello.Nous savons que New York est une très bonne équipe. Ils seront un adversaire solide et ils sont devant nous au classement. C’est un match important; nous devrons avoir la même mentalité et la même urgence que nous avons démontré contre Vancouver. »

« Nous avons profité de la victoire pour quelques instants, mais nous devons regarder en direction du match de samedi, a dit le défenseur Chris Duvall. Nous ne sommes pas dans une position idéale présentement au classement et nous affrontons un bon adversaire. Je suis excité d’avoir cette opportunité de jouer contre mon ancienne équipe, qui m’a repêché et où j’ai longtemps joué. »

Nacho Piatti en grande forme

Le Joueur désigné argentin de l’Impact Nacho Piatti traverse une excellente séquence présentement, avec sept buts lors des sept derniers matchs, toutes compétitions confondues. Avec son prochain tir, il deviendra le deuxième joueur de l’Impact en MLS à atteindre la marque des 200 tirs.

À domicile, le Bleu-blanc-noir présente une fiche victorieuse contre les Red Bulls, avec trois gains, une défaite et deux matchs nuls, marquant 11 buts et en encaissant 6. En 20 matchs en carrière contre New York, l’ailier Dominic Oduro a marqué à cinq reprises, tandis que l’attaquant Anthony Jackson-Hamel a un but en deux matchs.

Première confrontation depuis les séries de la Coupe MLS 2016

L’affrontement de l’automne dernier, en demi-finale de l’Association Est, a certainement jeté de l’huile sur le proverbial feu de cette rivalité grandissante entre les deux clubs; un total de huit cartons jaunes et un carton rouge avaient été distribués au courant des deux matchs. Après une puissante demi-volée de Matteo Mancosu au Stade Saputo qui donnait l’avance aux Montréalais, ces derniers sont allés gagner pour la première fois de leur histoire au Red Bull Arena grâce à un doublé de Nacho Piatti et ainsi éliminer les Red Bulls à domicile.

Des Red Bulls sur la ligne rouge

Après avoir terminé au sommet du classement de la saison régulière de l’Association Est en 2016, cette nouvelle édition des Red Bulls reste présentement au sixième rang dans l’Est. Après avoir encaissé trois défaites consécutives au début du mois de mai, New York est invaincu à ses deux derniers matchs, une nulle contre le Toronto FC et une victoire face au New England Revolution. Le Bleu-blanc-noir accuse un retard de sept points sur l’équipe dirigée par Jesse Marsch, mais détient trois matchs en main.

