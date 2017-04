Impact: verre à moitié vide ou à moitié plein?

(98,5 Sports) - L'Impact a le malheur de commencer la saison avec quatre de ses cinq premiers matchs sur la route. L'équipe a le malheur de ne pas pouvoir s'entraîner à l'extérieur sur du gazon naturel en ce début de saison. Les joueurs ont dû vivre avec des blessures à des joueurs importants comme Marco Donadel, Ignacio Piatti, Patrice Bernier ou Laurent Ciman.

Un texte de Jeremy Filosa

En plus de cela, l’un de leurs meilleurs défenseurs, Ambroise Oyongo, a été abandonné à Bruxelles par son équipe nationale, les Lions Indomptables.

Malgré tout cela, le club n’a subi qu’une seule défaite en quatre matchs. Et les joueurs de Biello n'ont joué qu’un seul mauvais match, celui à San Jose.

Mais au classement, c’est pénible. L’Impact n’a récolté que trois petits points et se retrouve avant-dernier dans l’Est.

«C’est sûr qu’on aimerait être plus haut au classement, a reconnu l’entraineur Mauro Biello lundi. Mais les équipes qui sont dans le haut du classement ont toutes déjà joué deux ou trois matchs à la maison. Je me souviens aussi que des clubs comme les Red Bulls, NYCFC et Seattle l’an dernier en arrachaient en début de saison.»

Ce qui fait le plus mal chez l’Impact. ce sont ces buts donnés dans les dernières secondes face aux Sounders à Montréal, puis samedi à Chicago. N’eût été ces effondrements, l’Impact serait parmi les meilleures équipes de la MLS. Quatre points de plus au classement feraient une énorme différence au classement à ce stade-ci de saison.

L’Impact accorde souvent des buts en fin de matchs, mais selon Hassoun Camara, c’est le cas de plusieurs équipes.

«C’est normal, c’est là où la pression est la plus forte.»

Un premier, de plusieurs, pour Ballou

Ballou Jean-Yves Tabla a marqué le premier but de sa carrière MLS à Chicago samedi et il est passé près de donner la victoire à son équipe. La célébration qui s’en est suivi montrait la fierté des joueurs et entraineurs qui voient gros pour lui.

« C’est sûr qu’on était heureux, se rappelait Biello. Je le vois tous les jours à l’entrainement. Je sais ce qu’il peut faire. Il a un très grand talent. C’est sûr qu’à 18 ans, je dois encore le protéger. Mais je veux aussi lui donner la chance de lui faire vivre différentes situations de match. »

Le but marqué à la 90e minute de jeu a lancé une douche d’eau froide sur le Toyota Park, alors qu’on semblait se diriger vers un match nul de 1-1.

« J’ai regardé la position du gardien, je savais que l’angle était fermé, mais j’ai tiré quand même et j’ai été surpris de voir le ballon entrer. »

Ballou n’était pas tout à fait satisfait de sa performance samedi, indiquant qu’en première demie, il avait trouvé difficile de déjouer les défenseurs adverses.

« Lors de la mi-temps, Bernier et Donadel sont venus me voir et m’ont dit de ne pas trop tenter de m’approcher du filet, mais de tirer quand j’avais la chance. C’est ce que j’ai tenté de faire en deuxième demie et ç’a fonctionné. »

Le jeune homme semble avoir la confiance de Biello. Il a disputé trois des quatre premiers matchs de la saison et s’est d'ailleurs dit reconnaissant d’avoir été utilisé à la place d’Ignacio Piatti.

« Nacho est venu me voir pour m’encourager à tenter de faire de mon mieux. Mais je lui ai dit que ce serait difficile pour moi d’être aussi bon que lui. Son jeu de genou est incroyable avec les crochets qu’il réalise. Mais j’ai fait de mon mieux. »

Ballou a aussi confirmé qu’il a reçu plusieurs messages suite à son but, incluant l’appel de Didier Drogba qui a pris le temps de lui téléphoner pour le féliciter de son premier but.

Des nouvelles des blessés

Ingacio Piatti a recommencé à courir lundi au Centre Nutrilait. Il demeure un cas douteux pour le match de vendredi à Los Angeles.

Laurent Ciman était de retour à l’entrainement complet, tandis que Donadel profitait d'une journée de traitements, lui qui a toujours mal au genou.

Il a d’ailleurs dû céder sa place en deuxième demie samedi.