Impact: le réveil en deuxième moitié de saison?

MONTRÉAL - L'Impact de Montréal arrive à la pause de la mi-saison avec exactement la moitié de son calendrier complété. Ce n'est toutefois que coïncidence, la plupart des autres clubs de la Major League Soccer (MLS) ayant disputé deux ou trois matches de plus.

La formation montréalaise veut utiliser les deux semaines de répit pour soigner des blessures et bien se reposer après une première demie décevante. Sept des neuf prochains matches de l'Impact se tiendront à Montréal, une séquence qui pourrait définir la saison pour le groupe de Mauro Biello.

Cela va commencer les 19 et 22 juillet, quand les formations de Philadelphie et de Dallas seront les visiteurs au stade Saputo.



«C'est important. Il faut aller chercher des victoires, a dit Biello, lundi. Sans mettre trop de pression sur l'équipe, c'est simplement la réalité. Nous ne sommes pas où nous le voulons au classement. Nous croyons que nous devrions donner des maux de tête aux équipes au sommet, et nous en avons l'opportunité.»



L'Impact (5-6-6) est au neuvième rang dans l'Est, à sept points du Crew de Columbus, qui occupe la sixième et dernière position pour accéder aux séries. La formation montréalaise a disputé trois matches de moins. En ajoutant les blessures subies par Ignacio Piatti et Ambroise Oyongo à un horaire chargé depuis trois semaines (six matches), le club avait bien besoin d'une pause.



Le milieu de terrain Blerim Dzemaili, qui n'a pas eu droit à une saison morte entre son départ de Bologne et son arrivée à Montréal, va reprendre l'entraînement samedi, à la suite d'un congé de 10 jours. Les vétérans du onze partant Laurent Ciman, Matteo Mancosu et Marco Donadel bénéficient de repos additionnel cette semaine.



Le but: afficher une formation en forme.



«Si on regarde l'an dernier, nous sommes arrivés en août avec tout le monde en santé, a mentionné Biello. Et je me souviens qu'il y a eu des moments où les réservistes étaient si alertes à l'entraînement que ça motivait les partants à la fin, ça aidait pour conclure en force.



«Nous devons repartir du bon pied, gagner des matches à la maison et nous placer dans la course. C'est comme ça que nous allons grandir comme équipe.»



Piatti, qui mène les siens avec huit buts, s'est blessé à un muscle adducteur lors d'un match à Toronto. Il pourrait avoir besoin d'un peu plus de temps.



«Ce sera serré pour qu'il affronte Philadelphie et Dallas, mais ce n'est pas aussi sérieux qu'on pensait, a dit Biello. Il court déjà en ligne droite sans douleur et si les mouvements latéraux reviennent aussi, il va bien s'en tirer.»



Oyongo ne jouera plus cette saison à cause d'une blessure subie à l'international, avec le Cameroun.



L'Impact a un rendement de 4-2-1 à la maison, incluant des revers de 2-1 contre Vancouver et de 3-2 contre Columbus, en temps ajouté dans le dernier cas. Le club a aussi bousillé une avance de 2-0 face à Seattle, faisant match nul. Tout cela a contribué à la mince récolte de cinq victoires à ce point-ci.



L'Impact va disputer mercredi un match amical à Ottawa contre le Fury, son club partenaire en USL. Certains joueurs peu utilisés pourraient avoir 90 minutes sur le terrain pour garder leurs réflexes bien aiguisés, mais aussi pour montrer ce qu'ils peuvent faire. Quelques vétérans ne seront pas du voyage.



«Le temps de jeu va faire beaucoup de bien à des gars comme Louis Béland-Goyette, Nick DePuy et Michael Salazar, dit Biello. D'ici à la fin de la saison, nous allons avoir besoin de tout le monde.»