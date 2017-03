«Ils nous ont fait la vie dure» - Claude Julien

(98,5 Sports) - Les Red Wings de Detroit vont rater les séries éliminatoires pour la première fois depuis un quart de siècle, mais ils se sont présentés à Montréal avec l'intention de gagner.

L’entraîneur-chef du Canadien Claude Julien l’a reconnu dans ses commentaires d’après-match.

« Ils nous ont fait la vie dure, a dit Julien. On a eu beaucoup de difficulté à pénétrer à l’intérieur (de la zone) ce soir. Pour les chances de marquer… Quand tu tires de l’arrière 1-0, en partant, c’est toujours difficile. Surtout contre une équipe comme Detroit qui protège bien le milieu de la patinoire.

« On n’était pas tout à fait à point ce soir. Pourquoi? Je ne sais pas. On a eu du repos, hier, mais c’était un week-end (les deux matchs contre les Sénateurs) avec beaucoup d’émotion.

« C’est toujours difficile de revenir d’une série comme ça et de jouer du bon hockey. Mais à ce stade-ci de la saison, tu prends le point que tu as gagné et tu passes au prochain match. »

Pour sa part, Anthony Mantha savourait son but gagnant. Le colosse de Longueuil s'est habilement avancé en zone du Canadien et il a marqué son troisième but face à la formation montréalaise grâce à un vif tir qui a battu Al Montoya du côté du gant.

« C'est une belle sensation, a admis Mantha. En prolongation, j'ai obtenu deux tirs au but, tous deux du côté du gant, et le gardien les a arrêtés chaque fois. Lorsque je me suis présenté dans l'enclave, je voulais tenter la même chose. Je suppose que la troisième tentative a été la bonne. »



Le but de Mantha est venu gâcher une solide performance d'Al Montoya. Comme c'est devenu une habitude depuis bientôt deux mois, Montoya a été laissé à lui-même.



«Il a été excellent ce soir. Il nous a donné une chance d'aller chercher un deuxième point. Nous avons concédé trop de chances en prolongation. Lorsqu'il aura un prochain départ, nous souhaitons pouvoir lui donner un meilleur soutien offensif », a déclaré Max Pacioretty.

(Avec La Presse canadienne)