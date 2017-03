«Il y a moins de choses qui me dérangent» - Russell Martin

(98,5 Sports) - Cette année encore, le receveur Russell Martin des Blue Jays de Toronto profite à plein de son passage à Montréal. Mais désormais, il maîtrise mieux ses émotions.

« Le feeling change d’année en année, a dit Martin, vendredi après-midi, lors d’un point de presse. Oui, c’est le fun d’être à la maison. On dirait que je l’apprécie encore plus maintenant, parce qu’on dirait qu’à chaque fois que je reviens, je peux être encore plus relaxe dans mon environnement.

« Mais personnellement, cela fait maintenant davantage partie de ma préparation à la saison des Blue Jays. J’ai une approche un peu plus… Je ne dirais pas professionnelle, mais je comprends que la saison arrive et cette perspective prend plus de place. C’est une bonne préparation pour la saison qui s’en vient. C’est moins le désordre dans ma tête et autour de moi. Il y a moins de choses qui me dérangent. »

Ville de baseball

On sait déjà que plus de 90 000 spectateurs vont se présenter au Stade olympique vendredi et samedi. Martin y voit là une tendance lourde.

« Ça montre que les gens ont encore le goût de voir du baseball à Montréal. Je pense qu’il y a des nouvelles qui sont sorties dernièrement qui ajoutent un peu à l’excitation.

« L’année passée, on affrontait un autre club assez populaire au Canada. Il y a beaucoup de fans des Red Sox de Boston au Québec et je panse que beaucoup de gens se sont déplacés des États-Unis pour venir voir les matchs. Les Pirates attirent moins, mais je m’attends à une bonne foule. Ça montre que la ville aime le baseball. »

Martin ne l’a jamais caché. Il est un amateur des Expos depuis son enfance. Et il a aussi parlé de Tim Raines qui fera son entrée au Panthéon de la renommée du baseball.

« Je suis un fan des Expos et c’est sûr que j’étais un fan de Tim Raines. La façon dont il jouait sur le terrain. C’est un gars qui jouait avec beaucoup de cœur. Je ne dirais pas que c’est une de mes idoles, mais je j’appréciais beaucoup. Quand il jouait, il n’avait pas peur de salir son uniforme. Il jouait avec beaucoup de passion et c’est quelque chose que j’apprécie. »

« Je ne pense pas qu’il avait peur de grand-chose et surtout pas de voler des buts. Il était super rapide. Sa vitesse, c’était une grosse partie de sa game. Il volait le deuxième, il volait le troisième et je ne sais pas s’il a volé le marbre une couple de fois, mais ça ne m’étonnerait pas. Il était quand même spectaculaire. »

« La vitesse, c’est quelque chose qu’on n’a pas vraiment au sein de notre équipe, mais c’est le fun à regarder des estrades. Et comme partisan, c’est quelque chose que j’appréciais de lui ».