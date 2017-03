«Il y a des choses que l'on va gérer à l'interne » - Julien

On en parle en ondes : L'après-match du 14 mars 2017. (14:46) Publié le mardi 14 mars 2017 dans Bonsoir les sportifs et Après-match du Canadien Avec Ron Fournier, Martin McGuire et Dany Dubé

(98,5 Sports) - Si tous les observateurs avisés du match Canadien-Blackhawks ont noté qu'Alexei Emelin avait connu une rencontre fort difficile, l'entraîneur Claude Julien a refusé de pointer publiquement du doigt son défenseur après la rencontre.

Aiguillé sur le sujet par les journalistes à la suite des commentaires du défenseur Jeff Petry (le partenaire d’Emelin) qui a reconnu que le duo avait éprouvé des ennuis à la ligne bleue, Julien a indiqué préféré laver son linge sale en famille.

« On ne se cache pas, mais comme équipe, je suis satisfait. Il y a des choses que l’on va gérer à l’interne. C’est sûr qu’il y a des choses à corriger. Il y a des erreurs qui ont été commises. Tout le monde connaît des matchs difficiles à un moment donné. Je ne suis pas le genre à pointer du doigt. Je suis du genre à tenter de corriger les choses. »

Emelin a été le principal responsable du premier et du troisième but des Blackhawks.

« La communication entre moi et Emelin n’était pas bonne ce soir », a résumé Jeff Petry.

« Dans la dernière ligne droite, ce sont les erreurs qui font toute la différence, a noté le capitaine Max Pacioretty. On a plutôt bien joué, l’effeort y était, mais on a fait quelques petites erreurs qui nous ont coûté le match. »

« Toute la différence est là, a confirmé l’analyste Dany Dubé, en soulignant les deux bourdes d’Emelin et « les autres erreurs où il a provoqué des situations d’infériortié umérique importantes. »

Effort soutenu

Mais Julien n'avait rien à redire sur l'effort de ses hommes.

« Une chose qu'on ne peut pas critiquer, c'est l'effort de l'équipe ce soir. Surtout quand on revient d'un long voyage, le premier match à domicile est toujours plus difficile. On a fait face à l'une des meilleures équipes dans la ligue et j'ai trouvé que l'effort était là.

« Par contre, l'exécution n'était peut-être pas à point. On a eu beaucoup de tirs au filet, mais les passes étaient souvent dans les patins. C'est peut-être là qu'a été la différence. L'exécution de Chicago a été un peu meilleure que la nôtre.

« Je sais que ce sont des statistiques, mais quand on regarde les tirs au but, ça démontre que l'on a fait quelque chose de bien à l'attaque, on a eu de bonnes chances de marquer. Cela a été long avant qu'on marque le premier but. Mais on n'a pas abandonné, on a failli marquer un troisième but avec quelques minutes à faire.

« J'ai aimé la façon qu'on a travaillé ce soir. On s'est retroussé les manches, on s'est porté à l'attaque et on a trouvé le moyen de revenir dans le match. Il y a beaucoup de choses positives à regarder ce soir. La chose négative, malheureusement, c'est que nous sommes dans un métier où l'on doit gagner des matchs et ce soir, on n'a pas réussi à gagner», a-t-il ajouté.

