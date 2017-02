« Il faut attaquer avec plus de régularité le centre de la glace» - Dany Dubé

On en parle en ondes : L'après-match du 23 fevrier 2017. (15:28) Publié le jeudi 23 février 2017 dans Bonsoir les sportifs et Après-match du Canadien Avec Ron Fournier, Martin McGuire et Dany Dubé

(98,5 Sports) - On peut analyser de bien des façons les insuccès du Canadien en attaque et selon l'analyste Dany Dubé, l'un des problèmes est lié à la stratégie.

« Quand tu es efficace en zone neutre, ça veut dire que tu ne donnes pas le centre et que tu es efficace en périphérie, dit-il. Quand ça s’est réglé, la deuxième étape, c’est les récupérations de rondelles. Et là, c’est presque impossible pour les joueurs du Canadien d’être efficaces quand tu regardes leur gabarit. C’est facile à observer.

« De deux choses l’une. On peut continuer à s’obstiner à jouer le long des rampes ou simplement modifier et attaquer avec plus d’autorité et plus de régularité le centre de la glace. »

Confiance ou pas?

Pour le capitaine Max Pacioretty, les insuccès sont liés en bonne partie à une question de confiance. Ou plutôt un manque de…

« Je l’ai déjà dit. Quand tu n’as pas confiance, on semble se satisfaire d’être sur la patinoire et de donner l’impression qu’on travaille fort, note le capitaine. Mais tu dois vouloir être celui qui va changer l’allure du match. Je ne sais pas comment on peut y arriver, mais doit tous être dans cet état d’esprit. La différence est parfois très mince entre les deux.»

Brendan Gallagher est encore plus incisif à ce sujet.

« Ce n’est pas un manque de confiance, on ne fait pas le travail, dit Gallagher. On doit jouer mieux, pas de doute là-dessus. On avait un plan de match avant la rencontre et on ne l’a pas suivi. »

La transition, qui était la force du Canadien en début de saison laisse aussi à désirer.

« Plus on va s’entraîner, plus on va pouvoir mettre de l’exécution là-dessus, croit Phillip Danault. Autant les attaquants que les défenseurs, il va falloir que l’on gagne nos batailles un contre un. C’est un must. Surtout à la maison.»

Pour l'entraîneur-chef Claude Julien, il s'agissait d'un deuxième revers en trois sorties à la barre du Canadien, les deux au Centre Bell.

« Entre la rencontre à New York (mardi face aux Rangers) et celle de ce soir, et même celle contre Winnipeg, nous avons eu l'air de deux équipes complètement différentes, a-t-il décrit.



« Lors de ces deux matchs à domicile, je ne crois pas que nous ayons joué comme j'aimerais voir notre équipe le faire. En premier lieu, ça commence avec la gestion de la rondelle. Nos premières passes ne se rendaient même pas d'une lame de bâton à l'autre. Notre exécution a été médiocre et quand votre exécution est médiocre, votre attaque sera médiocre. »

« Il y a certainement un manque de confiance, a reconnu Julien. C'est important de retrouver notre confiance et la meilleure façon de le faire, c'est de simplifier notre jeu un peu, diriger plus de rondelles vers le filet et se salir le nez un peu plus. »