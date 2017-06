Holland et les Rockies se sortent d'impasse en 9e dans un gain de 5-3

CHICAGO - Le stoppeur Greg Holland a donné trois buts sur balles pour remplir les coussins en neuvième manche avant de lui-même tirer les marrons du feu, et les Rockies du Colorado ont battu les Cubs de Chicago 5-3 vendredi après-midi.

Les Rockies ont ainsi signé un sixième gain consécutif, un sommet d'équipe cette saison et leur plus longue séquence du genre depuis 2014. Ils dominent la Ligue nationale avec 40 victoires.



Holland avait retiré Kyle Schwarber sur trois prises avant de se montrer généreux avec Ian Happ, Kris Bryant et Anthony Rizzo.



Il a ensuite forcé Ben Zobrist à cogner un faible ballon au champ extérieur avant de retirer Jason Heyward sur élan, pour son 23e sauvetage de la saison, un sommet dans les Ligues majeures.



Les Cubs n'ont obtenu que trois simples et ont subi une troisième défaite d'affilée. Les Rockies ont amassé dix coups sûrs, incluant des circuits de deux points de Ryan Hanigan et de Charlie Blackmon.



Le releveur Chris Rusin (3-0) a été crédité de la victoire. Le revers est allé au dossier de Seth Frankoff (0-1), victime de la longue balle de Blackmon en 5e manche.