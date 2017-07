Hebert réfute les louanges de Nichols

WINNIPEG - Kyries Hebert n'a pas ralenti sur un terrain de football et il a encore la réplique facile dans le vestiaire.

Le secondeur des Alouettes de Montréal disputera un 150e match dans la Ligue canadienne de football, jeudi soir, lorsque son équipe rendra visite aux Blue Bombers de Winnipeg.



Hebert a vu et il a entendu beaucoup de choses durant sa carrière de 12 saisons et il n'a pas peur d'exprimer sa pensée. Ce fut le cas mercredi, quand le vétéran de 36 ans a appris que le quart des Blue Bombers, Matt Nichols, avait qualifié la défense des Alouettes de «plus robuste de la ligue».



«Habituellement, quand des joueurs disent à quel point tu es bon, ce n'est que pour t'adoucir, a soutenu Hebert. Je ne veux pas entendre ça. Dans ma tête, il croit que nous sommes les pires, que nous sommes mauvais et que je suis le pire joueur de la terre. C'est de la façon dont je pense et c'est comme ça que je vais me préparer pour cet affrontement.»



Hebert domine les Alouettes (2-3) au chapitre des plaqués avec 36, ce qui le place au troisième rang du circuit canadien. Il prend part à une sixième saison avec la formation montréalaise après des arrêts à Ottawa, Winnipeg et Hamilton.



Il s'est bâti une réputation de joueur physique, ce qui a entraîné quelques accusations voulant qu'il soit un «joueur salaud».



«Je n'aime pas ça, a admis Hebert. Je suis agressif, violent, mais je ne crois pas être salaud. La majorité du temps, je joue dans les règles de l'art.»



La majorité du temps peut se définir comme suit:



«Environ 99 pour cent du temps ou 98 ou 96 pour cent. J'en suis certain, a-t-il ajouté en riant. Je fais ce qu'il faut pour faire la différence sur un terrain.»



Hebert a indiqué qu'il aimait la défense du coordonnateur Noel Thorpe parce qu'elle sied bien à son style de jeu.



C'est une défense qui constituera le test le plus difficile de la saison pour les Blue Bombers (2-2), selon Nichols.



«Leur défense crée du chaos en raison de ses différents blitz ou de ses différentes couvertures, a analysé le quart des Blue Bombers. Elle te pourchasse pendant toute la partie et elle fait la vie dure.»



La défense des Alouettes occupe le premier rang de la LCF au chapitre des points concédés avec 109 (21,8 par match), tandis que celle des Blue Bombers se retrouve en huitième position avec 139 (34,8 points par match).



Les Blue Bombers pourront toutefois compter sur la deuxième meilleure attaque de la ligue, elle qui a inscrit 128 points (32 par partie).

Les Alouettes, qui reviennent d'une défaite de 24-19 contre le Rouge et Noir d'Ottawa, possèdent la pire attaque de la LCF avec à peine plus de 20 points marqués par match (20,2).



Hebert sera prêt et il s'est même permis de rendre la pareille à Nichols, avec un ton moqueur.



«C'est la meilleure attaque que j'ai vue de ma vie. Elle est fantastique, a-t-il blagué. Je crois que Matt Nichols sera nommé le joueur le plus utile cette saison.»