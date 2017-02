Harvey finit 15e en Estonie

OTEPAA, Estonie - Stina Nilsson a signifié ses intentions en vue des Mondiaux en remportant un sprint style libre à la Coupe du monde de ski de fond, samedi.

La Suédoise a prévalu une septième fois cette saison, inscrivant un chrono de 2:49.96. Elle a battu la Norvégienne Maiken Caspersen Falla par 27 centièmes.



Heidi Weng de la Norvège, aux commandes du classement général, a fini à 3,75 secondes de Nilsson.



«Je me sentais de mieux en mieux au fil de la journée», a dit Nilsson.



Falla mène Nilsson par 142 points au classement du sprint. Au général, Weng a 356 points de priorité sur Ingvild Flugstad Oestberg, de la Norvège.



Dahria Beatty a été la meilleure Canadienne (29e), devant Cendrine Browne et Katherine Stewart-Jones, 48e et 49e.



Du côté masculin, le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo a signé un premier gain à la Coupe du monde en 3:06,53.



Il a terminé devant son compatriote Finn Hagen Krogh (six dixièmes derrière) et le Russe Sergei Ustyugov (une seconde derrière le vainqueur).



Alex Harvey, de St-Ferréol-les-Neiges, a quant à lui terminé 15e.



Len Valjas (40e), Devon Kershaw (50e), Jesse Cockney (54e) et Knute Johnsgaard (56e) représentaient aussi l'unifolié.



?J'ai pris part à beaucoup de finales, mais de gagner c'est incroyable, a dit Klaebo. Il faut se battre très intensément, mais je suis très satisfait.?



Le Norvégien Martin Johnsrud Sundby ne skiait pas samedi mais au général, il garde 284 points de coussin devant Ustyugov.



Les championnats mondiaux vont débuter jeudi en Finlande, avec la présentation de sprints masculin et féminin.