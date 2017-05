Hamilton obtient la pole position du Grand Prix d'Espagne, devant Vettel

MONTMELO, Espagne - Le pilote Mercedes Lewis Hamilton a signé le meilleur temps de la séance de qualifications du Grand Prix de Formule 1 d'Espagne, samedi.

Hamilton a signé un chrono d'une minute et 19,149 secondes, retranchant 51 millièmes de seconde au temps du pilote Ferrari Sebastian Vettel.



Le coéquipier de Hamilton chez Mercedes, Valtteri Bottas, s'élancera de la troisième place sur la grille de départ, aux côtés de l'autre pilote Ferrari, Kimi Raikkonen.



Les cinquième et sixième places ont été adjugées aux coéquipiers chez Red Bull Max Verstappen et Daniel Ricciardo, respectivement.



Fernando Alonso, sur McLaren, a réalisé la grande surprise de la journée en signant le septième temps. Le top-10 a été complété dans l'ordre par Sergio Perez (Force India), Felipe Massa (Williams) et Esteban Ocon (Force India).



Lance Stroll a dû se contenter de la 18e place.



Plus de détails à venir.