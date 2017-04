Gronkowski perturbe le point de presse de Sean Spicer (vidéo)

(98,5 Sports) - L'ailier rapproché Rob Gronkowski, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, s'est invité au point de presse du porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer.

Le joueur étoile était présent au 1600 Pennsylvania Street dans le cadre de la traditionnelle visite de l'équipe championne du Super Bowl mercredi.

Pendant que le porte-parole s'entretenait avec les médias, le «Gronk» est apparu sur le côté de l'estrade et a demandé à Spicer s'il avait «besoin d'aide».

Amusé, l'acolyte de Donald Trump a répondu que tout était beau, tout en remerciant le colosse de 6 pi 6 po de pour son offre.

The Patriots' Rob Gronkowski stops by the White House press briefing to offer PressSec "some help." pic.twitter.com/xgqkbMO3vJ



