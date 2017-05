Goins frappe un circuit de deux points dans la victoire des Blue Jays

TORONTO - Ryan Goins a frappé un circuit de deux points et les Blue Jays de Toronto ont vaincu les Indians de Cleveland 4-2, lundi.

Goins a claqué sa troisième longue balle de la saison en deuxième, plaçant ainsi les siens en avance 2-0. Devon Travis était sur les buts après un double.



Justin Smoak a cogné un simple de deux points pour les Blue Jays qui ont gagné trois de leurs quatre derniers matchs.



Smoak a produit cinq points à ses cinq derniers matchs.



Marcus Stroman (3-2) a blanchi les Indians en six manches, accordant six coups sûrs et deux buts sur balles.



Danny Barnes et Joe Smith ont fait le lien vers Roberto Osuna qui a mérité un cinquième sauvetage.



Edwin Encarnacion, des Indians, a obtenu deux simples à son retour à Toronto.

Il a passé huit ans avec les Blue Jays, disputant 999 matchs avec le club torontois avant se joindre aux Indians comme joueur autonome, en janvier.



Encarnacion a frappé 239 circuits avec les Blue Jays. La foule du Rogers Centre l'a chaleureusement applaudi après un vidéo montrant quelques-uns de ses exploits, avant le match.

Le Dominicain, âgé de 34 ans, a salué les 40 014 amateurs avec sa casquette.



Trevor Bauer (2-4) a permis quatre points, six coups sûrs et trois buts sur balles en six manches. Carlos Santana a obtenu deux doubles.



Le gérant des Blue Jays, John Gibbons, a été expulsé en huitième pour avoir contesté une décision des arbitres à l'endroit de Travis, le joueur de deuxième but.



On a accordé le deuxième coussin à Francisco Lindor quand Travis lui a bloqué le chemin en souricière. Lindor venait de cogner un simple de deux points.