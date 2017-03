Gallagher et Byron ont mis fin à leur disette

(98,5 Sports) - Au-delà de la victoire durement arrachée, l'état-major du Canadien a sûrement été heureux de voir que les deux marqueurs du match contre les Predators de Nashville sont des joueurs qui n'avaient pas inscrit de but depuis un certain temps.

Peut-on espérer que Brendan Gallagher et Paul Byron vont être relancés pour de bon après avoir enfin trouvé le fond du filet?

« Je n’essayais pas de faire ricocher la rondelle (sur un défenseur), a dit Gallagher. J’essayais de la mettre dans le fond du filet. Ça fait plaisir d’avoir un bond favorable. Ce fut un gros but pour nous. »

Gallagher a admis qu’il devait améliorer sa production. Mais pas à n'importe quel prix.

« Je sais que je dois marquer plus de buts, mais je ne vais pas changer ma façon de jouer. Je crois que si je continue à faire ce que je fais, les buts vont venir d’eux-mêmes. J’essaie de contribuer comme je le peux. »

Pour sa part, Byron n’était pas convaincu d’avoir marqué au terme de son échappée face à Pekka Rinne.

« J’ai su que j’avais marqué quand j’ai entendu la sirène et la foule. Je n’ai pas vu la rondelle. J’étais déjà dans le coin, mais j’étais content. »

Byron a vécu une disette de 13 matchs et il espère que l’effort à l’attaque va être mieux réparti au sein de l'équipe.

« On sait qu’on a eu beaucoup de succès en début de saison, quand tout le monde participait. J’espère que tout le monde va en donner plus. On a toujours de la pression. »

Pas un bon match

Et en dépit de la victoire, Claude Julien a admis que son équipe s’en est bien tirée dans les circonstances.

« Il n’y a pas eu beaucoup de chances de marquer, mais quand on regarde notre équipe, notre exécution n’était pas à point, a révélé l’entraîneur du Canadien. C’est ça qui nous a donné de la difficulté. Défensivement, notre équipe va beaucoup mieux, mais il faut regarder l’autre phase de notre jeu. »