Galchenyuk heureux de l'ajout de Drouin

(98,5 Sports) - Même s'il a connu une fin de saison décevante - au point d'être rétrogradé sur le quatrième trio - par son entraîneur, Alex Galchenyuk est heureux de poursuivre sa carrière à Montréal.

«Je suis très heureux de l'entente, a-t-il mentionné, jeudi, en conférence téléphonique. J'aime l'équipe, les fans, la ville. Je sais ce que je peux apporter à l'équipe. Nous sommes affamés et nous voulons gagner.»

Avec un nouveau contrat de trois saisons en poche, l'Américain est visiblement bien en selle à Montréal... malgré les nombreuses rumeurs d'échange qui ont circulé à son sujet.

«Il va toujours y avoir des rumeurs, a raconté celui qui pourrait encore changer d'adresse avant le début du camp en septembre. Elles sont difficiles à éviter de nos jours en raison des réseaux sociaux. Mais je me concentre sur ce que je peux contrôler et je continue à me préparer pour la prochaine saison.»

Déçu de la perte d'Alexander Radulov, qui a choisi Dallas plutôt que Montréal, Galchenyuk voit toutefois du positif dans les changements effectués par Marc Bergevin notamment en ce qui a trait à l'ajout de Jonathan Drouin.

«Je suis vraiment heureux de son acquisition. C'est toujours un plus d'avoir la chance de jouer avec quelqu'un comme lui.»

Galchenyuk a récolté 44 points, dont 17 buts, en 61 parties la saison dernière.

Troisième joueur sélectionné en 2012 - derrière Nail Yakupov et Ryan Murray -, l'attaquant de 23 ans a inscrit 89 buts et ajouté 115 mentions d'aide en 336 matchs depuis le début de sa carrière.

Il a amassé 13 points, dont quatre buts, en 28 parties en séries.