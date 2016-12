Gain de 42 à 21 des Cowboys

ARLINGTON, Texas - Dak Prescott a réussi trois passes de touché et les Cowboys de Dallas ont blanchi les Lions de Detroit en deuxième demie, l'emportant finalement 42-21.

Prescott a récolté 212 verges aériennes.



Ses passes payantes ont été captées par Brice Butler (21 verges) et Dez Bryant (25 et 19 verges). Bryant a aussi réussi une passe de touché de 10 verges à Jason Witten.



Ezekiel Elliott a atteint la zone des buts avec des escapades de 55 et une verges. Les Cowboys (13-2) ont remporté leurs sept derniers matches à la maison.



Chez les Lions (9-6), Zach Zenner a inscrit des touchés avec des courses de sept et cinq verges.



L'autre touché est venu d'une course d'une verge de Matthew Stafford. Ce dernier a cumulé 260 verges aériennes. Il n'a pas réussi de touché et a commis une interception.



Stafford a subi quatre sacs, contre un seul aux dépens de Prescott.



Peu importe le résultat, on savait déjà que le titre de la section Nord de la Nationale ira aux vainqueurs de l'affrontement entre les Packers de Green Bay et les Lions au Ford Field, dimanche.