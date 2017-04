Freese et Cervelli mènent les Pirates à un gain contre les Braves

PITTSBURGH - David Freese et Francisco Cervelli ont frappé des circuits consécutifs, Ivan Nova a lancé six bonnes manches et les Pirates de Pittsburgh ont remporté une victoire de 5-4 aux dépens des Braves d'Atlanta à leur premier match à domicile de la saison.

Freese et Cervelli ont frappé la longue balle face au releveur Josh Collmenter en fin de cinquième pour procurer à Nova tout le coussin dont il a eu besoin au PNC Park. Nova (1-0) a retiré quatre frappeurs sur des prises et n'a pas alloué de but sur balles à son premier départ.



Tony Watson a lancé la neuvième pour son premier sauvetage.



Andrew McCutchen a ajouté trois coups sûrs et un point produit, tandis que Starling Marte a poussé deux coureurs au marbre.



La défaite a été portée à la fiche de Mike Foltynewicz (0-1).



Nationals 7 Phillies 6



Bryce Harper, Daniel Murphy et Jayson Werth ont appuyé Max Scherzer avec des circuits et les Nationals de Washington ont défait les Phillies de Philadelphie 7-6.



Scherzer (1-0) a accordé deux points et quatre coups sûrs en six manches et deux tiers. Récipiendaire du Cy Young dans la Nationale l'an dernier, Scherzer avait attendu le quatrième match de la saison pour effectuer un premier départ puisqu'il avait été ennuyé par une fracture à une jointure pendant le camp d'entraînement.



Il a retiré les 10 premiers frappeurs qu'il a affrontés avant de concéder un double au champ opposé à Howie Kendrick en quatrième manche. Il a quitté la rencontre alors que les Nationals menaient 7-1.



Aaron Altherr a frappé un circuit de deux points aux dépens de Sammy Solis en septième pour réduire l'écart à 7-4. Freddy Galvis a rendu les choses intéressantes en ajoutant une claque de deux points contre Blake Treinen en neuvième.



Vince Velasquez (0-1) a retiré 10 frappeurs sur des prises, mais il a accordé quatre points en quatre manches.



Dodgers 1 Rockies 2



Kyle Freeland a alloué un point à son premier départ dans les Majeures et les Rockies du Colorado ont battu les Dodgers de Los Angeles 2-1.



Natif de Denver, Freeland est devenu le premier lanceur partant depuis 1966 à effectuer ses débuts dans les Majeures lors du match d'ouverture local de son équipe et dans son état de naissance.



Freeland (1-0) a permis quatre coups sûrs et deux buts sur balles en six manches de travail. Il a également retiré six frappeurs sur des prises, dont le premier à l'affronter, Logan Forsythe. Il a même laissé parler son bâton en frappant un simple.



Hyun-Jin Ryu (0-1) a pour sa part alloué deux points et six coups sûrs en quatre manches et deux tiers pour les Rockies. Il a accordé une longue balle à Dustin Garneau, en cinquième, ce qui s'est avéré le point victorieux.



Giants 6 Padres 7



Manuel Margot a cogné ses deux premiers circuits dans les Majeures, Yangervis Solarte a ajouté un double de deux points en septième manche et ils ont aidé les Padres de San Diego à vaincre les Giants de San Francisco 7-6.



Le double de Solarte dans l'allée du champ centre-droit a permis aux Padres de prendre les devants pour de bon après que Brandon Belt eut placé les Giants en avant 5-4 avec un grand chelem en sixième. Solarte a terminé le match avec trois coups sûrs et quatre points produits à son dossier.



Les releveurs des Giants ont continué à avoir des ennuis. George Kontos (0-1) a accordé un but sur balles à Travis Jankowski pour amorcer la septième et Wil Myers a suivi avec un simple avant de voir Solarte leur permettre de marquer à l'aide d'un double. Solarte a éventuellement croisé le marbre sur un amorti d'Austin Hedges.



La victoire est allée au dossier de Jose Torres (1-0), qui a été parfait en début de septième. Brandon Maurer a été parfait en neuvième et il a enregistré un premier sauvetage cette saison.



Marlins 7 Mets 2



Zack Wheeler a oeuvré pendant seulement quatre manches à son retour après avoir subi l'opération Tommy John, alors qu'il a accordé un triple de deux points à Derek Dietrich et un circuit de deux points à Christian Yelich dans la défaite de 7-2 des Mets de New York face aux Marlins de Miami.



À sa première sortie dans les Majeures en trois ans, le droitier âgé de 26 ans s'est rapidement retrouvé dans l'eau chaude. Les Marlins ont pris les devants 3-1 en deuxième, puis Yelich a creusé l'écart en troisième en cognant la balle par-dessus la clôture au champ droit.



Wei-Yin Chen (1-0) a frappé un simple à l'avant-champ en quatrième, mettant fin à une séquence de 0-en-51 en début de carrière, la quatrième plus longue séquence du genre depuis 1900, selon l'Elias Sports Bureau.



Wheeler (0-1) a accordé cinq points, six coups sûrs et un but sur balles.



Reds 2 Cardinals 0



Amir Garrett a concédé deux coups sûrs en six manches à ses débuts dans les Ligues majeures et les Reds de Cincinnati ont battu les Cardinals de St. Louis 2-0.



Garrett a retiré quatre frappeurs sur des prises et a donné deux buts sur balles, alors qu'il n'a eu besoin que de 78 tirs pour provoquer 18 retraits.



Michael Lorenzen et Raisel Iglesias ont complété le travail sans accorder de coup sûr aux Cardinals. Iglesias a oeuvré pendant deux manches et a enregistré un deuxième sauvetage cette saison.



Joey Votto a cogné un double d'un point aux dépens de Mike Leake (0-1), qui a lancé pendant huit manches. Scott Schebler a ajouté une longue balle en neuvième.