François Hamelin obtient la médaille de bronze au 500m à Minsk

MINSK, Biélorussie - François Hamelin a obtenu la médaille de bronze sur 500 mètres dimanche à la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste de Minsk, au Bélarus.

Hamelin, de Sainte-Julie, a signé un chrono de 41,473 secondes pour grimper sur la troisième marche du podium. L'épreuve a été dominée par les Kazakhs Denis Nikisha, qui a complété la distance en 41,219 secondes, et Abzal Azhgaliyev. Patrick Duffy, d'Oakville, en Ontario, a été écarté en quarts de finale et s'est contenté du 19e échelon.



De son côté, Guillaume Bastille n'a pas eu la même chance que Hamelin et a abouti au pied du podium de l'épreuve de 1000 m. Bastille, de Rivière-du-Loup, avait accédé à la finale après avoir été avancé par les officiels à la suite d'une disqualification en demi-finale.



L'épreuve a été remportée par le Sud-Coréen Yong Jin-lim en 1:26,119. Le Français Thibault Fauconnet (1:26,195) et le Kazakh Nurbergen Zhumagaziyev (1:26,542).



Chez les dames, Kasandra Bradette et Valérie Maltais ont terminé leur parcours respectif en quarts de finale. Bradette a ainsi fini 13e sur 500 m, tandis que Maltais s'est classée 11e sur 1000 m.



La victoire sur 500 m a été octroyée à la Sud-Coréenne Kim Ye-Jin, qui a devancé dans l'ordre l'Italienne Arianna Fontana et la Néerlandaise Yara van Kerkhof, tandis que celle sur 1000 m est allée à la Chinoise Yan Hutong. La Néerlandaise Rianne de Vries a obtenu l'argent, devant la Britannique Charlotte Gilmartin.



Au relais, l'équipe canadienne féminine a terminé quatrième, à seulement 7,6 centièmes de seconde du podium, alors qu'elle ne comptait que trois patineuses au lieu de quatre — comme c'est la norme habituellement. Kim Boutin s'est abstenue d'y participer, en raison d'une blessure. Le relais canadien masculin n'a pas pris part à la finale, après s'être retiré en demi-finale la veille.



La Corée du Sud et les Pays-Bas ont gagné les relais féminin et masculin, respectivement.