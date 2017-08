Floyd Mayweather bat Conor McGregor au 10e round (vidéo)

(98,5 Sports) - Tel que prévu, l'Américain Floyd Mayweather a vaincu l'Irlandais Conor McGregor, samedi, à l'aréna T-Mobile de Las Vegas. Mais il a mis dix rounds pour y parvenir...

Mayweather, le champion de boxe américain qui est sorti de sa retraite à l'âge de 40 ans, l'a emporté par K.-O. technique au 10e round d'un combat prévu pour 12.

Si McGregor, le champion des Arts martiaux mixtes, a semblé avoir le dessus lors des premiers rounds, rapidement, Mayweather s'est imposé par la suite et il a commencé à dominer son adversaire.

L'Irlandais, âgé de 29 ans, était complètement vidé depuis deux ou trois rounds quand l'arbitre a pris la décision de stopper le duel avant que l'affaire ne tourne mal.

Évidemment handicapé dans un combat qui se déroulait selon les règles de la boxe, McGregor a souvent frappé son adversaire derrière la tête, comme si le naturel revenait au galop quand les deux pugilistes se battaient corps-à-corps.

Grand technicien et roi de l'esquive, Mayweather a rarement donné l'occasion à McGregor de le toucher. Et l'Irlandais n'avait guère de puissance de frappe à offrir.

Mayweather (50-0) demeure donc invaincu, tandis que McGregor (0-1) encaisse la défaite au terme de son premier combat de boxe professionnelle.

« Il a été meilleur que ce que j'anticipais, a déclaré Mayweather, tout de suite après le combat. Il a varié ses angles d'attaques. Mais la logique a été respectée », a ajouté celui qui a confirmé qu'il s'agissait du dernier combat de sa carrière.

Duel atypique

L'Américain et l'Irlandais sont arrivés sur les lieux de l’affrontement deux heures avant leur duel.

Mayweather, 40 ans, visiblement détendu, s'est pointé à l'aréna T-Mobile en survêtement en écoutant de la musique.

Pour sa part, McGregor, 29 ans, est arrivé tiré à quatre épingles avec sa compagne et leur jeune enfant.

McGregor, surnommé «Notorious», s'est amené sur le ring avec un drapeau de l'Irlande sur les épaules.

Mayweather, surnommé «Money», s'est amené dans l'arène dans un accoutrement quelque peu particulier.

L'allure du combat

Sans surprise, c'est McGregor qui a été le plus entreprenant au premier round, mais Mayweather a pratiquement tout esquivé, sauf un uppercut de l'Irlandais. McGregor s'est même permis de narguer l'Américain qui, visiblement, tente de mesurer ce que son adversaire a à lui offrir.

Au deuxième assaut, McGregor a, trois fois plutôt qu'une, agrippé Mayweather par la taille, comme s'il se battait selon les règles de la UFC.

Toujours à l'attaque, McGregor envoie très souvent de larges coups qui frappent l'arrière de la tête de son adversaire, ce qui est interdit à la boxe... mais permis dans les Arts martiaux mixtes. Après 4 rounds, il est évident que l'Irlandais est nettement plus fatigué que l'Américain.

Mayweather s'installe de plus en plus au centre de l'arène dès le 5e round, mais McGregor tient le coup. Cependant, l'Américain touche la cible de plus en plus souvent et la garde de l'Irlandais est de plus en plus basse.

Mayweather intensifie les attaques au 6e assaut et McGregor surprend dans les corps à corps, où il se défend plus qu'honorablement. Sauf que l'Irlandais peut lancer dix coups en direction de son adversaire sans qu'aucun d'entre eux ne touche la cible. Mayweather n'a pas perdu son talent d'esquive.

Le 7e round est tout à l'avantage de Mayweather qui touche pratiquement à volonté l'Irlandais qui recule de plus en plus souvent vers les câbles. Les coups de l'Américain font visiblement de plus en plus mal, aussi.

Même chose au 8e assaut. L'Américain fait désormais ce qu'il veut, mais il faut admettre que McGregor a une bonne mâchoire. L'Irlandais, qui n'a visiblement plus de jus, s'accroche souvent à son opposant.

Au 9e round, Mayweather met toute la gomme et McGregor réussit à tenir debout par miracle. Complètement vidé, il essuie une volée de coups et s'accroche à l'occasion pour retarder l'échéance.

Pas pour longtemps, au 10e assaut, Mayweather reprend de plus belle. McGregor est acculé dans les câbles et l'arbitre met un terme au duel.

Jack et Davis l'emportent

Deux affrontements majeurs étaient présentés avant le combat prévu en tête d'affiche.

Le Suédois Badou Jack n'a laissé aucun doute planer lors de son combat des mi-lourds face à Nathan Cleverly, du pays de Galles.

Jack (22-1-2, 13 K.-O.) l'a emporté sur Cleverly (30-4-0, 16 K.-O) par K.-O. technique à 2:47 du cinquième assaut. Jack a ainsi ravi à Cleverly la ceinture de champion de la WBA de cette catégorie.

Une heure plus tard, Gervonta Davis (19-0, 18 K.-O.) s'est imposé avec un K.-O. après 39 secondes au 8e round contre Francisco Fonseca (19-1-1, 13 K.-O.) dans la catégorie des superplumes de l'IBF.