Fiala a une fracture au fémur, il ratera le reste des séries (vidéo)

(98,5 Sports) - L'attaquant Kevin Fiala des Predators de Nashville a dû quitter le match face aux Blues de St. Louis sur une civière, mercredi soir, après avoir été sérieusement blessé à la jambe gauche. Le verdict est sans appel: il a une fracture au fémur et devra rater le reste des séries.

C'est ce qu'a annoncé le directeur général David Poile, dans un communiqué publié sur le site internet de l'équipe jeudi matin.

Poile a ajouté que Fiala avait été opéré avec succès à l'hôpital Barnes-Jewish de St. Louis et qu'il récupérait confortablement.

Selon le communiqué, Fiala est extrêmement déçu de ne pouvoir aider ses coéquipiers dans leur quête d'une première conquête de la coupe Stanley, mais anxieux d'amorcer sa période de rééducation à son retour à Nashville.

Mise en échec discutable

La blessure est survenue durant la deuxième période du premier match de la série entre les deux formations. Fiala et le défenseur des Blues Robert Bortuzzo bataillaient pour la rondelle quand Fiala a perdu pied à la hauteur du filet de Jake Allen.

Entraîné par sa vitesse et par la poussée – discutable - de Bortuzzo, Fiala a été écrasé sur la bande, jambes en avant.

