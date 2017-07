FE: Vergne l'emporte dimanche mais Lucas di Grassi est sacré champion (vidéos)

MONTRÉAL - Le français Jean-Éric Vergne a remporté l'épreuve de dimanche sur le circuit montréalais de Formule E mais c'est le Brésilien Lucas di Grassi qui a été sacré champion des pilotes de Formule électrique (FE), dimanche.

Le gagnant de l'épreuve de dimanche

En vertu des résultats de la deuxième couse du week-end au ePrix de Montréal, di Grassi a devancé Sebastian Buemi par 24 points au sommet du classement des pilotes. C'est la première fois que di Grassi, qui fut pilote essayeur pour l'équipe de Formule 1 Renault en 2010, remporte le championnat des pilotes de FE.

Buemi, qui était le champion en titre, a ainsi vu le tapis se dérober sous ses pieds lentement tout au long du week-end. Il s'était amené à Montréal avec un coussin de 10 points devant di Grassi.

Samedi, le Suisse croyait bien avoir terminé quatrième après s'être élancé du 12e rang sur la grille à cause d'une pénalité de 10 places. Sauf qu'en fin de soirée, les commisaires ont déterminé que sa deuxième voiture — celle qu'il avait endommagée en matinée samedi — ne respectait pas le poids limite, et en conséquence il a été disqualifié.

Ainsi, plutôt que de mener par six points, Di Grassi a entamé la journée de dimanche avec 18 points d'avance au championnat sur Buemi, ce qui signifie que même s'il restait 29 points à cueillir dimanche, le Brésilien était largement le favori pour devenir le nouveau champion de FE. Et la loi des probabilités s'est avérée.

