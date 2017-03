F1: Massa le plus rapide en matinée à Barcelone

BARCELONE, Espagne - Williams s'est remis des problèmes de la semaine dernière et Felipe Massa a réussi le meilleur temps de la séance matinale d'essais de mardi.

Massa a complété le tour le plus rapide en une minute, 19,726 secondes (1:19,726) sur le circuit de Catalunya, qui accueille pour quatre jours la dernière séance d'essais hivernaux.



Le tour de Massa a été un tout petit peu moins rapide que le meilleur tour réussi la semaine dernière sur le même circuit, soit celui de la Mercedes de Valtteri Bottas, chronométré en 1:19,705.



Massa a été près de deux dixièmes de seconde plus rapide que la Red Bull de Daniel Ricciardo et plus de sept dixièmes plus rapide que la Mercedes de Lewis Hamilton.



Le Brésilien, sorti de sa retraite après que son ex-coéquipier Bottas eut remplacé Nico Rosberg chez Mercedes, avait été incapable de prendre part à la dernière journée des essais de la semaine dernière en raison d'un bris de châssis causé par la sortie de piste de son nouveau coéquipier, la jeune recrue québécoise de 18 ans Lance Stroll.



Williams a dû préparer un deuxième châssis en vitesse afin de prendre part aux essais de cette semaine.

Stroll n'a pas été en piste mardi, mais il sera de la partie mercredi.



Massa a roulé pendant 67 tours mardi matin, deuxième plus haut total derrière les 82 tour de Sebastian Vettel à bord de sa Ferrari. Vettel a inscrit le quatrième temps, près d'une seconde et demie plus lent que Massa.



McLaren, qui a aussi éprouvé des ennuis la semaine dernière, a bien lancé sa semaine avec la recrue Stoffel Vandoorne effectuant 34 tours. De nouveaux ennuis mécaniques ont toutefois forcé l'écurie à rater la fin de la session.



Pascal Wehrlein a de con côté effectué ses débuts avec Sauber après avoir raté les essais de la semained ernière en raison d'une blessure subie en course, en janvier.