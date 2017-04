F1 : Grand Prix de Chine, Mercedes, Ferrari, Red Bull... et les autres

Que nous a appris le GP de Chine, le deuxième de la saison (et le deuxième avec les nouvelles voitures)? Pas grand-chose, en fait : les trois écuries habituelles se retrouvent dans le haut du classement et Lance Stroll est encore bien vert...

Le Top 6 de ce Grand Prix est d’ailleurs éloquent : Mercedes (Hamilton), Ferrari (Vettel), Verstappen (Red Bull), Ricciardo (Red Bull), Raikkonen (Ferrari) et Bottas (Mercedes). Auteur d’une superbe course, Carlos Sainz (Toro Rosso) est le premier des « autres » devant Kevin Magnussen (Haas) et les deux Force India de Perez et Ocon.

Voyons le verre à moitié plein : même si Lewis Hamilton a gagné la course, les Mercedes ne rouleront pas toutes seules en avant comme ce fut trop souvent le cas lors des trois dernières saisons. En Australie, on a vu que Ferrari pouvait les battre à la régulière et le retour en forme des Red Bull en Chine met la table pour une lutte à trois. Ce qui veut donc dire que, dans des conditions de course normales, six pilotes peuvent prétendre à la victoire. Réjouissons-nous : c’est quatre de plus que l’année dernière ! Autrement dit, Ferrari et Red Bull vont gagner des courses même si les Mercedes ne sont pas éliminées.

Dix virages pour Stroll

Lance Stroll a été contraint à l’abandon pour une deuxième fois en autant de courses. Et ce deuxième Grand Prix a été encore plus court que le précédent : même pas un tour complet ! Il a eu le temps de compléter dix virages avant d’être impliqué dans un accrochage avec Sergio Perez. Le Mexicain n’est pas le client le plus facile, c’est vrai, mais il a été exonéré de tout blâme par les commissaires. Incident de course, donc. Stroll aurait-il pu l’éviter ? Pouvait-il apercevoir la voiture de Perez dans son miroir ? Le pilote-recrue dit qu’il a été frappé par l’arrière ; or, les images de l’accrochage montrent plutôt un impact latéral. Encore une fois, c’est le métier qui rentre…

Avant son arrivée en F1, le pilote-recrue a toujours roulé dans la meilleure voiture, que ce soit en F4 ou en F3. La plupart du temps, il prenait le départ en première ligne. Avec Williams, c’est différent : il doit maintenant apprendre à rouler en peloton. Sur une note positive, retenons qu’il s’est qualifié 10e et que pour une deuxième fois en autant de courses, il a réussi son départ. Prochaine étape : terminer la course. Et, pourquoi pas, marquer ses premiers points.

Pour analyser sa performance de Stroll, il convient aussi de prendre un peu de recul et de faire une mise un contexte. En F1, le coéquipier sert toujours de référence car il dispose du même matériel. Or, Felipe Massa a connu, lui aussi, un week-end très décevant : terminer 14e quand on part 6e n’a rien de glorieux.

Sinon, il faut éviter de comparer des pommes avec des oranges : avec deux saisons complètes derrière la cravate, Max Verstappen n’est plus une recrue, même s’il n’a que 19 ans. Esteban Ocon, lui, a disputé neuf Grands Prix la saison dernière. Même Stoffel Vandoorne a plus d’expérience que Stroll puisqu’il a été pilote d’essai avant d’être titularisé chez McLaren. Débutant pour débutant, Antonio Giovinazzi (Sauber) a démoli deux voitures en deux jours, ce week-end.

Quand on se compare, on se console.